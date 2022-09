Un sindacalista battagliero che aveva predetto lo smantellamento della sanità pubblica

“Questi, la sanità la vogliono distrutta”. Era il ritornello che Piero Auricchio mi ripeteva sempre, fuori dai microfoni. Valente segretario della sanità in capo alla Uil Molise. Quante interviste fatte a quell’esponente sindacale battagliero, pronto a brandire le parole contro le clientele e anche su quegli squarci di malaffare che furono scoperti in quegli anni nella sanità molisana. Mai, però, fuori dalle righe o per interessi personali. Di Piero non posso non ricordare, tra le tante battaglie portate avanti, quando con una sottile catena al polso e legata al recinto dell’allora Asl in via Ugo Petrella sollevò, credo per primo, si era intorno al 1995, il rischio di uno svuotamento dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Vado a ritroso e disse proprio al microfono dell’allora Trc, (Tele Radio Campobasso – per i più giovani), “qui si inizia a smontare il sistema sanitario pubblico”. Profetico? No. Semplicemente un sindacalista che portava avanti le battaglie con coraggio e frutto di studio dei problemi. Lo voglio ricordare così. Anche perchè, credo, così gli avrebbe fatto piacere. Ciao, Piero.

Giuseppe Saluppo