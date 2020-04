Un simpatico pulcino distribuisce uova di pasqua e colombe

Doni per i senza tetto, i ragazzi della casa di Kore e anziani di Opera Serena

TERMOLI. Non solo associazioni e commercianti. Ci sono anche tanti privati cittadini nella gara di solidarietà in corso in città in questi giorni. Questa mattina una privata cittadina, vestita come un simpatico pulcino, ha deciso di buon’ora e senza farsi notare di donare colombe e uova di Pasqua a chi queste lunghe ed interminabili giornate le sta trascorrendo per diversi motivi lontano da casa. Doni che sono stati recapitati al dormitorio allestito dall’amministrazione comunale all’interno della scuola Schweitzer di via Perrotta, ai ragazzi della Casa di Kore e agli anziani di Opera Serena. Un gesto sicuramente gradito a tutti e che servirà a rendere speciale questa giornata.