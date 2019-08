Un servizio di annullo filatelico speciale per la Concattedrale di Larino

REDAZIONE TERMOLI

Si sono concluse mercoledì le iniziative dedicate al settimo centenario della Concattedrale di Larino nella sua forma attuale. In Piazza Duomo Poste Italiane ha effettuato un servizio di annullo filatelico speciale; la Santa messa è stata celebrata da mons. Domenico Umberto D’Ambrosio, Arcivescovo Emerito di Lecce, già Vescovo di Termoli-Larino, con l’animazione liturgica del Coro “Don Luigi Marcangione” diretto dal maestro, Giovanni Petrone. In serata, nella Chiesa di San Francesco, concerto dell’Orchestra Mandolinistica ‘Pietro Mascagni’ onlus, diretta dal Maestro Antonio Di Lauro, con la voce soprano di Laura Di Rito. Le iniziative, sostenute e incoraggiate dal Vescovo, Gianfranco De Luca, sono state coordinate dal cav. Giuseppe Mammarella responsabile dell’Archivio storico diocesano e della biblioteca organizzate insieme al Comune di Larino. E’ ancora possibile visitare anche la mostra documentaria allestita dall’Archivio storico in un’ala dell’episcopio.