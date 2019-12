Un secolo da Lupi, gli auguri di Marino Bartoletti al Campobasso Calcio

CAMPOBASSO. Anche il popolare giornalista sportivo e critico musicale, Marino Bartoletti, si è unito alla schiera dei messaggi di auguri per i cento anni di attività del Campobasso Calcio. Nel suo breve videomessaggio, Bartoletti ricorda in particolare le persone che ha amato tanto a Campobasso come Fred Bongusto («È stato forse il più grande crooner italiano», come ha scritto nel suo ricordo dopo aver appreso la notizia della scomparsa) e «il mio Aldo Biscardi», da lui definito «Un fratello maggiore», nato non molto lontano dal capoluogo molisano. «Altri cento anni di vita – l’augurio al Campobasso Calcio – e… Ci vediamo tra cento anni, naturalmente…» la promessa, sorridendo, ai tifosi del Lupo.