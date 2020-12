Un robot nelle classi: la Dad 4.0 sbarca al Mario Pagano di Campobasso

Una tecnologia alternativa e teleguidata per dotare l’istituto di dispositivi digitali per la didattica a distanza. Un robot che si aggira per le aule del Convitto Mario Pagano di Campobasso e che fungono da avatar del docente o dell’alunno costretto all’isolamento a causa dell’emergenza Covid-19. E’ questa la novità per superare l’emergenza che ha messo in atto l’istituto nel pieno centro di Campobasso che già da settembre ha fatto entrare nelle aule due robot, noleggiati dalla torinese Genius Robotics, grazie ai fondi previsti dal Decreto Legge 34/2020 per dotare gli Istituti scolastici di strumenti e dispositivi digitali anche per la didattica a distanza. I due robot fungono da avatar del docente o dell’alunno, costretto all’isolamento a causa dell’emergenza Covid-19. I ragazzi da casa, come si legge su Repubblica.it da cui è tratto il video che pubblichiamo, hanno la possibilità di muovere il robot all’interno dell’aula, di occupare il proprio posto e di porre domande agli insegnanti. I robot sono alimentati a ioni di litio, hanno un’autonomia di 18 ore e, messi in carica, dopo tre ore sono di nuovo pronti a svolgere le loro funzioni. “Durante il lockdown, invece di fermarci, abbiamo pensato insieme ai docenti cosa poter fare di nuovo e come ripartire: è per questo che ci siamo affidati alla tecnologia”, dice Rossella Gianfagna, rettrice del Convitto Mario Pagano. “Potremmo avviare un laboratorio di robotica con i ragazzi in base alla loro reazione. In un periodo in cui tutto il mondo si è fermato, noi abbiamo già pensato a come ripartire, perché la scuola non può fermarsi”.