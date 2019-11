Un riconoscimento alle giovani eccellenze di Termoli: c’è la proposta

Avanzata dai consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle assieme agli altri esponenti della minoranza

Assegnare il premio “Gente di Mare” (o un altro che si terrà nel corso dell’anno) agli atleti termolesi che si sono distinti nella loro specialità. E’ questa la proposta che questa mattina, 20 novembre, è stata protocollata presso il Comune di Termoli dai consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle Daniela Decaro, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele e Ippazio Stamerra, in condivisione con gli altri consiglieri di minoranza. Obiettivo della proposta di conferimento, quindi, è quello di riconoscere un premio a tutti quegli atleti che si sono distinti nelle loro discipline di appartenenza e che, di fatto, hanno portato in alto il nome di Termoli. La manifestazione “Gente di Mare” è, infatti, una delle più importanti di Termoli e appunto premia le eccellenza della città bassomolisana. Nel corso degli anni diversi sono stati i premi assegnati a personaggi di spicco di Termoli. Per quest’anno la manifestazione è prevista per il 5 dicembre ma nella proposta di conferimento è contenuta anche la possibilità di conferire il premio nell’ambito di un’altra manifestazione che si terrà nel corso dell’anno in corso. Gli atleti segnalati sono: Falcone Cristian, Carota Maria Clelia, Angela Lorito, Miriam Marcovecchio, Arianna Zizzari, Miriam Infusino, Errico Carafa, Marco Collini, Giusy Fatima Pia De Sanctis, Giulia Giacomodonato, Noemi Carotenuto, Bernardino Sassano, Alessandra Falbo. «Si invitano i cittadini – affermano i consiglieri comunali – a segnalare eventuali eccellenze di Termoli, meritevoli di riconoscimento».