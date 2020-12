“Un Regalo per Te…rmoli”, arriva il sostegno alle attività commerciali

Si chiama “Un Regalo per Te…rmoli” l’iniziativa lanciata in sala consiliare dal neonato Comitato Commercianti Termoli. L’amministrazione comunale, dopo l’incontro dei giorni scorsi, ha voluto condividere il progetto in virtù di un patto siglato con la categoria: massimo sostegno è stato garantito per le iniziative che il comitato vorrà perseguire non solo durante le festività natalizie. Erano presenti l’assessore Giuseppe Mottola e l’assessore Michele Barile. Mottola ha ricordato prima di tutto le iniziative che l’amministrazione comunale ha già garantito ai commercianti per le festività. L’interruzione dei lavori pubblici in centro fino a dopo l’Epifania, la riduzione di alcune aliquote e le luminarie e la musica in filodiffusione che sono state inaugurate nella giornata di ieri. Maurizio Giamberardino, a nome del comitato, ha voluto ricordare le difficoltà con le quali operano attualmente i commercianti, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno e ha voluto lanciare un appello ai termolesi per lo shopping natalizio. Scegliere i negozi di Termoli, e magari non gli acquisti on line, fa bene alla città in quanto tutto ciò che viene investito rimane in città. La categoria ha voluto anche sottolineare che i negozianti operano in assoluta sicurezza e secondo quanto previsto dai protocolli per il contenimento del Covid-19. “Non perdere il gusto di affidarsi ai commercianti del posto per qualsiasi consiglio sugli acquisti”, questo l’appello lanciato ricordando anche che bisogna mantenere il gusto e la voglia di comprare nei negozi del posto. La locandina di “Un Regalo per Te…rmoli” sarà ben in vista in tutte le vetrine del centro che aderiscono all’iniziativa. Come ricordato dall’assessore Michele Barile, l’amministrazione comunale ha subito aderito per cercare di promuovere e incentivare gli acquisti sul territorio garantendo pieno sostegno anche per il futuro.

