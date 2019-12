Un regalo per i bimbi ricoverati affinché possa essere un Natale migliore quello dell’Avo di Termoli. Le rappresentanti dell’associazione stanno facendo il giro dell’ospedale San Timoteo per regalare un piccolo pensiero ai bimbi che saranno costretti a trascorrere le festività in ospedale. Un gesto di solidarietà che scalda il cuore.