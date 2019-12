In ospedale il presidente Castelluccio e il capitano Esposito

Sono arrivati con una cesta di regali da consegnare ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria del San Timoteo di Termoli i rappresentanti del Termoli Calcio il presidente Castelluccio e il capitano Alessandro Esposito. Una gradita sorpresa non solo per il personale della struttura adriatica ma anche per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria.