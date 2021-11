Un “Raggio di luce” a Natale: il mercatino di beneficenza

In occasione della Giornata Internazionale per la disabilità, attesa per venerdì prossimo, l’associazione di volontariato Cielo e Terra ha presentato il mercatino di Natale curato dagli ospiti del centro socio educativo Raggio di Luce.

I disabili del centro vengono coinvolti in attività ricreative in cui, da un lato, sviluppano la creatività e le capacità artistiche e, dall’altro, sperimentano metodologie pedagogiche semplici che favoriscono lo sviluppo delle attività motorie.

E così, partendo dai laboratori di ceramica e decupage, i ragazzi hanno realizzato manufatti a tema natalizio per un prossimo mercatino di beneficenza. Pupazzi di Babbo Natale, angeli custodi, presepi, e palle natalizie di tutti i tipi. Iniziative come queste puntano l’obiettivo su una realtà che, spesso, viene lasciata ai margini della società mentre, così, gli ospiti del centro esistono ed esistono in un gruppo in cui non si sentono diversi.