Un ragazzo modello e ben voluto da tutti, lo straziante addio ad Asmir

Alla Mater Ecclesiae l’ultimo abbraccio al 21enne che ha perso la vita nel terribile schianto sulla Ss 16. Fiori bianchi e un tappeto di petali accompagnano la bara in chiesa

Una bara coperta da fiori bianchi, simbolo di purezza, ed un tappeto di petali rossi per accogliere la salma di Asmir in chiesa.

I familiari, gli amici in abito bianco che hanno portato il feretro in spalla e i ragazzi del gruppo scout. Poi le associazioni di volontariato, gli ex compagni di scuola e le istituzioni. C’erano tutti, tutti hanno voluto salutare per l’ultima volta il giovane 21enne, vittima di un terribile incidente all’alba di martedì 9 agosto sulla Ss 16, in territorio di Petacciato, in cui ha perso la vita un altro ragazzo (papà di due bambini), il 48enne Marco Di Palma, i cui funerali si sono svolti ieri a Ferrazzano.

Questa mattina l’addio ad Asmir, un ragazzo modello e ben voluto da tutti come lo ha definito il sindaco del paese in provincia di Campobasso, Angelo Miniello.

Metabolizzare quanto successo è difficile, per il momento impossibile, l’incredulità per quanto accaduto è ancora troppo presente nella mente di chi ha ben chiara l’immagine di un ragazzo che davanti a sé aveva una vita da percorrere. Ed aveva iniziato a farlo: l’impegno nel sociale, gli studi in architettura ed una gran voglia di fare dimostrata quotidianamente. Un 21enne da cui prendere esempio, ma che purtroppo un destino crudele ha portato via all’affetto di un’intera comunità.