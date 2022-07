Un ragazzo lotta per restare in vita, il Comune rinvia tutte le feste

“A seguito delle notizie non confortanti delle ultime ore, riguardanti lo stato di salute di un giovane montenerese ricoverato dallo scorso 29 giugno presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, l’Amministrazione comunale, in accordo con la famiglia del ragazzo, ha deciso di rinviare la Notte Fucsia e il concerto di Samuel previsti per sabato 9 luglio 2022.

La riprogrammazione dell’evento sarà ovviamente comunicata appena possibile”.

Così recita il laconico comunicato inviato dall’amministrazione di Montenero di Bisaccia riferito al tragico incidente occorso il 28 giugno scorso in cui un ragazzo di 13 anni è rimasto disgraziatamente e gravemente ferito mentre si trovava con alcuni amici nei pressi della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Stava giocando con gli amici in un parchetto quando è rimasto folgorato sembrerebbe da un palo della pubblica illuminazione.