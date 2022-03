Un ragazzo del ’99 a Cantalupo nel Sannio: Armando, liriche di Pompilio Piccirilli

Poesie per il suo paese d’origine, per gli amici morti al fronte e per i suoi amori spesso non ricambiati. I proventi della vendita saranno devoluti al Comitato di Isernia della Croce Rossa

Presentato sabato 12 marzo presso la sala consiliare del comune di Cantalupo nel Sannio, alla presenza di numerose autorità civili, militari e di associazioni combattentistiche e d’arma, il volume “Un ragazzo del ’99 a Cantalupo nel Sannio: Amando, liriche di Pompilio Piccirilli”.

L’evento è stato moderato dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello. L’opera nasce dall’idea dell’autore Lorenzo Orrino di riproporre la grande pubblico gli scritti, editi nel 1923, di Pompilio Piccirilli, un ufficiale del Regio Esercito Italiano che, nato nel 1899, parteciperà alla prima guerra mondiale, con i gradi di Tenente attribuitigli dall’allora Scuola Militare di Modena, combattendo insieme ai 3 fratelli nelle ore tragiche di Caporetto e poi, vittoriose, di Vittorio Veneto. Pompilio, ragazzo molisano come tantissimi dell’epoca , partito per il fronte.

Di quel fronte egli scriverà nelle sue poesie, dimostrando fin da subito una sensibilità profonda e non comune. Poesie ispirate per i fratelli in guerra, per il suo paese natìo, per i suoi amici d’infanzia morti al fronte, per l’Italia guerreggiante ma soprattutto, per i suoi amori. Questi ultimi contrastati, riconosciuti da Pompilio come fonte essenziale di vita.

Amori rincorsi, sognati ma purtroppo, spesso, non ricambiati, generando l’ombra di una malinconica non-esistenza nell’animo del giovane molisano. Il volume, rientrante tra le iniziative culturali autorizzate dal Ministero della Difesa all’utilizzo del logo del centenario della traslazione del Milite Ignoto, ha ricevuto il patrocinio dell’Istituto Nazionale Per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon di Roma e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia.

A quest’ultima associazione verranno devoluti i proventi derivanti dalla vendita del libro finalizzati al sostengo delle iniziative assistenziali poste in essere sul territorio.