Un programma gustoso di eventi per la 30° Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana

Edizione speciale per la 30° Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana (IS),paese molisano immerso nei boschi simbolo di biodiversità della Riserva Mab UNESCO Alto Molise. Sabato 10 e domenica 11 agosto 2019, la località altomolisana, che fa parte dell’associazione nazionaleCittà del Tartufo,rende omaggio al suo prodotto della natura più pregiato, con due giornate di eventi, che condurranno i visitatori fino a notte tra i sapori più rinomati, degustazioni, cooking show, laboratori, incontri, musica, per celebrare il re delle tavole: il tartufo nero di San Pietro Avellana. Il programma organizzato dalla Pro loco Ad Volana e dal Comune di San Pietro Avellanaè ricco di iniziative, nell’idea di accogliere turisti e buongustai con esperienze variegate, alla scoperta del territorio. Si comincia il 10 agosto con l’apertura degli standdel tartufo e dei produttori artigianali a partire dalle ore 16.00. Per l’occasione ci sarà un spettacolo dei falconieri “Guferia”, provenienti da Manoppello (PE). Alle 17.30, per gli addetti ai lavori e per i curiosi, ci sarà il convegno su “la fiscalità e il tartufo”con esperti del mondo tartuficolo provenienti da diverse zone d’Italia. Alle 19.00 i profumi si spandono con la cena degustazione a base di tartufo. Non mancherà la variante senza glutine. Poi, alle 21.00 ci sarà il concerto dei Tequila Montepulciano Band. Domenica 11 gli stand aprono alle 10.00 del mattino, sullo sfondo dello spettacolo degli sbandieratori del Gruppo storico Giovanna I D’Angiò di Colletorto (CB). Dalle 11.00 e poi dalle 15.00, i bambini, guidati dall’associazione Dedalo, potranno partecipare a creativi laboratori archeologici. San Pietro Avellana ospita infatti un prezioso Museo Civico degli usi, costumi, mestieri e Archeologico, che svela interessanti scenari ed oggetti del mondo dei Sanniti, oltre ad un percorso nella storia e cultura locale del ‘900, con ambienti perfettamente ricostruiti. Nella mattinata di domenica 11 agosto, mentre i piccoli saranno impegnati nelle esperienze archeologiche, i grandi potranno partecipare al laboratorio sull’utilizzo e la lavorazione del tartufoed assistere allo show cooking dello Chef Marco Di Toro, grande promotore del tartufo, il quale si destreggerà in deliziose ricette a base del pregiato fungo. Dalle 12.00 sarà possibile degustare il pranzo. Nel pomeriggio, alle 15.00, si terrà il convegno sulla “Tartuficoltura: sviluppo sostenibile”e alle 17.00 l’avvincente gara cinotartuficola. Non mancherà la cena degustazione ed infine, lo spettacolo del comico ed attore DADO, noto al grande pubblico per aver partecipato a Zelig, a Made in Sude a diverse trasmissioni e spettacoli in tutta Italia. Domenica, per onorare la storica edizione, la 30° Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana, sarà realizzato un annullo filatelico ad hoc. Inoltre, le due giornate saranno animate da band itineranti, artisti di strada, gonfiabili per bambini, visite guidate al Museo e la mostra fotograficasu “I volti di San Pietro Avellana”.