Un progetto per la “Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale”

Percorso Formativo, presso la Camera di Commercio, per le imprese del settore turistico – agroalimentare – artigianato

Un percorso formativo, quello in programma presso la Camera di Commercio di Campobasso, per le imprese del settore turistico, agroalimentare e artigianato. Si parte martedì 10 dicembre ore 9.00-13.15 – sala Falcione

Focus sui mercati/prodotti del turismo e delle radici: come costruire pacchetti Incoming: le ragioni che spingono una persona a lasciare la propria terra (push factors), ma ancor di più ad abbandonare i propri affetti, possono essere svariate. Altrettante sono le motivazioni che spingono le persone a ritornare nel proprio paese di origine. In base agli studi ed alle ricerche effettuate nel corso degli anni, è emerso che la motivazione principale del ritorno dell’emigrato è strettamente collegata ai legami culturali ed affettivi con il paese natio. Il ritorno dell’emigrato che in questa sede si prenderà in esame è quello temporaneo, ossia quello che trasforma l’emigrato che torna temporaneamente nel proprio paese d’origine in un “turista delle radici”. La lezione sarà organizzata in due parti: in una delle due si affronterà il tema del turismo delle radici dal punto di vista teorico e della sua definizione empirica; nella seconda si illustreranno i risultati di alcune ricerche sul campo su motivazioni e comportamenti del turista delle radici e sulle principali differenze rispetto al turista convenzionale. Docenti: Tullio Romita docente di Sociologia del Turismo presso l’Università della Calabria. Antonella Perri Docente a contratto di Sociologia del Turismo e del Turismo Residenziale presso

l’Università della Calabria e responsabile ricerche del Centro Studi e Ricerche sul Turismo.

Giovedì 12 dicembre dalle ore 14.00 alle 18.00 (sala Falcione) si parlerà invece di Revenue management (Modulo riservato esclusivamente agli operatori del settore ricettivo e ristorativo). Il corso affronta la gestione dei prezzi (delle stanze di albergo, dei piatti nei ristoranti) attraverso l’analisi della redditività. L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti per poter operare in modo più “consapevole” e per effettuare scelte efficaci. Il corso illustra la storia del Revenue ed i concetti base, fino ad arrivare alla gestione operativa ed alle politiche commerciali da utilizzare, l’analisi dei vari target, del mercato, i canali di vendita utilizzabili on-line ed off-line e gli strumenti per l’ottimizzazione e la raccolta di tutti i dati indispensabili nella formazione di una tariffa. Docente: Vito D’Amico consulente e formatore, specializzato in Revenue Management Alberghiero.

Martedì 17 dicembre (ore 14.00-18.00 – sala Falcione) e mercoledì 18 dicembre (ore 9.00-13.45 – sala Falcione) invece l’attenzione si sposterà su “Il digitale: opportunità e insidie”. Il corso approfondisce il tema della distribuzione e della intermediazione nel settore turisticoalberghiero in quanto elemento chiave per il successo commerciale delle imprese. Partendo dalla panoramica sulla evoluzione del sistema distributivo, verranno presentati i canali attuali con particolare riferimento ai portali di commercializzazione, specificando le modalità del loro funzionamento, i mercati e i target ai quali si rivolgono e come possono influire positivamente sul business delle imprese turistiche. Il corso si pone l’obiettivo di offrire agli operatori una serie di strumenti immediatamente utilizzabile per poter raggiungere nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti. Dalle pagine fan su Facebook, al booking engine attraverso i Social network. Il corso intende supportare le imprese nella scelta delle possibilità di business ottenibili rivolgendosi a nuovi clienti, in particolare inserendosi nelle nuove tendenze dell’accoglienza e facendo del legame con il territorio il punto di forza per tematizzare l’offerta. Docente: Cinzia Fiore esperta di marketing turistico territoriale e progettazione europea in tema di innovazione, design, turismo e industrie culturali e creative.