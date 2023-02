Le imprese molisane appartenenti a tutti i settori economici hanno da oggi a disposizione un nuovo servizio gratuito di affiancamento e accompagnamento nel loro percorso di sviluppo digitale, con particolare riferimento alla valutazione del livello di sicurezza dei propri sistemi informatici aziendali.

“Un primo incontro con la cybersecurity” è un’attività organizzata e realizzata in collaborazione con il corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei Sistemi Software” dell’Università degli Studi del Molise con lo scopo di supportare le imprese ad inviduare i nuovi fabbisogni di innovazione e favorire il contatto con giovani che abbiano le competenze adeguate e necessarie per eventuali collaborazioni.

L’attività sarà svolta da giovani laureandi iscritti al corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei Sistemi Software”, con il supporto di professori e ricercatori universitari che avranno il ruolo di tutor per garantire il corretto svolgimento delle attività di analisi e valutazione della sicurezza dei sistemi informativi aziendali.

Le imprese interessate a fare un primo passo verso una maggiore sicurezza della loro struttura con il supporto di giovani studenti universitari potranno manifestare il loro interesse inviando il modulo di manifestazione di interesse entro il 30 aprile 2023.

