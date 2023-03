Un premio per i successi ottenuti nel 2022 al driver molisano Gianluigi Petrone

Un premio per i risultati raggiunti ed i traguardi tagliati nella stagione 2022, in particolare per la vittoria nella Classe N1600 in un campionato nel Lazio. A ritirarlo il driver molisano Gianluigi Petrone che il 28 aprile sarà a Roma per mettere le mani sull’importante riconoscimento.

“Siamo soddisfatti per questo premio – ci spiega – ma ancor più motivati a dare il massimo in questo 2023 appena iniziato. Ringrazio di cuore tutti i miei sponsor – aggiunge Petrone – e un grazie particolare va ad Addolorato Giancola Team manager per la fantastica vettura che ho a disposizione”.