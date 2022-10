Un Premio al lavoro delle Donne

Siglato in Provincia a Campobasso un importante protocollo d’intesa fra la Consigliera di Parità, Giuditta Lembo, e il Presidente dell’associazione Me Too, Pasqualino De Mattia

La strada per raggiungere le pari opportunità nel mercato del lavoro è ancora lunga. Occorre moltiplicare gli spazi e le occasioni per riflettere sui temi economici e sociali, che non sempre vengono presi nel debito conto dalla politica, dalle istituzioni, dal mondo dell’impresa e dalla stessa società civile. Per le donne italiane il lavoro rappresenta ancora un serio problema, il tasso di occupazione femminile in Molise è inferiore al 40% . L’assenza di lavoro per le donne rappresenta di per sé un problema, non solo perché nega sostentamento e autonomia, ma anche perché non consente a molte donne di cimentarsi in questa attività, di fornire il proprio contributo, di realizzare pienamente se stesse, ma pure di mettere a disposizione del Paese le risorse umane di cui avrebbe bisogno. Tuttavia il lavoro rappresenta un problema per le donne anche quando c’è, perché spesso non ha i connotati di un lavoro dignitoso e astrae dalla vita reale delle persone, che hanno esigenze familiari non azzerabili dal lavoro e prevalentemente a carico delle donne, stante l‘asimmetria di genere nelle responsabilità di cura. È nota la difficoltà delle donne a mantenere il lavoro alla nascita dei figli e sono ormai una su quattro quelle che rinunciano alla maternità per ragioni professionali o economiche; costrette, in ogni caso, ad operare scelte personali gravose, senza un supporto adeguato del welfare. Molte sono, dunque, le questioni e grande la necessità di tenere sempre desta l’attenzione sul lavoro delle donne. Con un’attenzione sempre viva alla realtà concreta che vivono, perché dietro la facciata omologante del lavoro ci sono le vite di cittadine. ci sono i loro volti, la differenza inesauribile di cui sono portatrici, che è una ricchezza inestimabile. Da qui nasce l’idea di tutelare la dignità del lavoro delle donne valorizzandolo attraverso il conferimento di un premio itinerante sul territorio per raggiungere anche quelle donne che si sentono più sole e sfiduciate.