Un posto di “direttore tecnico” alla Molise Dati, un Avviso e tanti dubbi

Ha suscitato polemiche e qualche perplessità, non solo tra gli “addetti ai lavori”, l’Avviso Pubblico di Molise Dati per la copertura di un posto di “Direttore Tecnico”. Un ruolo apicale in una Pubblica Amministrazione con una retribuzione, si legge nell’Avviso, di 63mila euro.

Nella sezione Bandi di concorso del sito di Molise Dati e pubblicato anche sul Burm (Bollettino Ufficiale Regione Molise) l’Avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al livello di “quadro direttivo” con ruolo di “direttore tecnico” e funzioni di supervisore e coordinamento di tutte le attività dipartimentali aziendali presso la Molise Dati Spa.

Intanto nella Pubblica Amministrazione – hanno evidenziato in molti – si entra per concorso pubblico e generalmente sono previste due prove scritte e una orale. Nell’Avviso di Molise Dati si legge che “la procedura selettiva è basata sulla valutazione comparativa dei titoli, del curriculum e un colloquio volto a verificare le specifiche conoscenze e competenze dichiarate e possedute rispetto al profilo atteso”. Dunque solo un colloquio e nessuna prova.

Di prassi per partecipare a questo tipo di concorso è richiesta una pluralità di lauree che attengono, ovviamente, al profilo ricercato. In questo caso il cerchio si stringe: tra i requisiti per l’ammissione – si legge sempre nell’Avviso – è necessario possedere “Laurea magistrale, di vecchio ordinamento o equipollenti, in Ingegneria Informatica; iscrizione all’ordine degli ingegneri nel settore dell’informazione; Master Universitario di I o II livello in ambito ICT.

Inoltre, sempre da prassi, per i profili dirigenziali o direttoriali, come in questo caso, è richiesto che nei 5 anni precedenti si sia ricoperto un ruolo paragonabile a quello messo a concorso o immediatamente inferiore. Pertanto sarebbe necessario, in questo caso, che il candidato sia dirigente o direttore da 5 anni oppure sia funzionario (categoria D3) da 5 anni. E invece nell’Avviso di Molise è richiesta solo la “Comprovata esperienza di almeno 5 anni maturata in ambito informatico nella Pubblica Amministrazione.”

Infine, sempre per la Pubblica Amministrazione, la pubblicazione del concorso avviene 30 giorni prima, con ampia pubblicità che prevede la divulgazione sulla Gazzetta ufficiale, sul Bollettino regionale, su siti internet specifici e sull’Albo pretorio. In questo caso l’Avviso è stato pubblicato solo sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul portale web della Molise Dati. Inoltre la domanda di partecipazione al concorso “dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.”

Insomma una serie di anomalie che hanno fatto sorgere più di qualche di dubbio.

