Un posto da chiamare casa

La vita richiede per la sua realizzazione non la perfezione, ma la pienezza

Esistono i tetti che ci riparano le teste ed esistono i giardini che ci portiamo dentro, quelli sprovvisti di tettoie, quelli in cui, ad un certo punto dei nostri percorsi, avvertiamo che le rondini non hanno smarrito la rotta e sono tornate a insegnarci l’arte del volo e del nido.

Esiste il momento presente che sovente ci appare pieno di rumore e reticente a qualsiasi tentativo di messa a fuoco. E poi ci siamo noi che, non di rado, per pigrizia o per confortevolezza, tendiamo a restare troppo ancorati al passato o troppo proiettati nel futuro, così che la giusta misura sembra non essere mai la nostra misura.

Ma poi ci sono volte che attimi inattesi si accordano alle nostre vibrazioni come mai avremmo giurato potesse accadere e, in quella condizione, finiamo per sentirci collocati nel giusto tempo e nel giusto spazio, in un posto che ci sembra possedere le dimensioni esatte per essere chiamato casa.

Probabilmente il luogo che effettivamente possiamo chiamare casa è una sensazione.

Probabilmente la vera casa è quello stato, percepito, di pienezza che ritorna, di ciclo in ciclo, e ci mette di fronte al fatto compiuto di un passo avanti che ci ha spostati da dove pensavamo d’essere rimasti, di una tessera aggiunta al mosaico da una mano che non sembra neanche la nostra, nonostante sia dipeso tutto da noi. Casa, probabilmente, è una condizione che ha a che fare col moto.

E probabilmente il senso del nostro abitare è nell’andirivieni, in quel gesto arcaico, immediato, replicabile, naturale che appartiene alla spirale.

Quel ritorno noto e confortevole in cui, con l’umorismo di un ossimoro, tutto si rivivifica e gli obiettivi solo vagheggiati trovano terreno fertile per attecchire.

C’è un racconto chassidico di cui mi piace spesso parlare, chiude un’opera tanto breve quanto intensa tratta da una conferenza che il filosofo e pedagogista Martin Buber tenne nel 1947, al Congresso di Woodbrook a Bentveld (Paesi Bassi). Il racconto s’intitola ‘Là dove ci si trova’ .

Narra di Rabbi Eisik, figlio di Rabbi Jekel, di Cracovia, che riceve in sogno l’ordine di recarsi a Praga per cercare un tesoro nascosto sotto il ponte che conduce al palazzo reale. E Eisik, quando il sogno si ripete per la terza volta, si mette in cammino, a piedi, e raggiunge la città lontana. Ma il ponte è presidiato e dunque non se la sente di provare a scavare nel posto indicato. Il capitano delle guardie, vedendolo più volte avvicinarsi e indietreggiare, gli chiede se ha perso qualcosa o se aspetta qualcuno. Quando Eisik gli racconta del sogno, l’uomo in divisa s’abbandona a grasse risate.

Gli narra, a sua volta, che ha sognato di un certo Eisik, figlio di Jekel, che avrebbe un tesoro nascosto sotto la sua stufa ma che mai si sognerebbe di andare a verificare. Così Eisik torna a Cracovia e dissotterra il suo tesoro.

E dunque, dando fede a Buber, siamo i luoghi che camminiamo e siamo le persone che incontriamo e in questo peregrinare, comprendere le nostre emozioni e comprendere che eravamo destinati a trovarci, in un dato momento, esattamente dove ci troviamo, ci induce a percepire la pienezza del nostro vivere e a offrirci il diritto di abbracciare ciò che sul cammino ci viene posto.

C’è un’espressione usata dai surfisti alla quale amo tornare tutte le volte in cui avverto che il coraggio è estromesso dal timore; un’espressione che traduce un’esperienza.

La psicologia umanistica non esiterebbe a collocarla tra le peak experiences, il resto del mondo la chiama semplicemente camera verde. Una stanza, che l’onda alta dell’oceano crea arrotolando la sua cresta, toccando se stessa, e lasciando contemporaneamente al surfista lo spazio per surfare. Dentro all’acqua e dentro all’aria. Dentro l’anima dell’onda.

Tutto si muove eppure tutto sembra fermo, in attesa che l’uomo vincolato alla sua tavola percorra lo spazio vitale di quel ventre, e torni alla luce. Forse fermare l’attimo, mettere negli occhi casa, mettere a posto le cose, vuol dire surfare nel vuoto dell’onda, in questo moto che procede e che ci attende, che si espande addizionando elementi, in questo stato dinamico in cui danzano tutte le parti che ci compongono, in questo ritmo poietico che altro non è che il nostro posto nel mondo. Probabilmente la vera nostra meta è il viaggio e il nostro vero scopo è quello di frequentare, con coraggio, il divenire. Del resto, quando ti metterai in viaggio per Itaca – ci insegna Konstantinos Kavafis – devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I Lestrigoni e i Ciclopi o la furia di Nettuno non temere, non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In fondo il moto, altro non è, mi sembra, la possibilità che ci offriamo di accadere. Quando ‘accadiamo’ con tutta l’autenticità che possediamo, la pienezza si afferma come un dato di fatto e diviene compagna del nostro cammino.

E dunque, che il tuo luogo da abitare tu lo intenda come un tesoro sotto la stufa, come una Itaca da riabbracciare; qualunque cosa tu intenda per camera verde, qualunque cosa tu intenda per casa, per spazio vitale: assistilo, difendilo, dona ad esso voce, abbine sempre cura, abbilo sempre a cuore.

Rosanna Fanzo. Docente, pianista, musicoterapista. Ha conseguito i diplomi di Pianoforte e Didattica della musica presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso e la laurea magistrale in Musicoterapia presso la West England University di Bristol (Regno Unito). E’ stata membro dell’AIM (Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia) e, in ambito clinico, si è prevalentemente occupata di demenza senile, disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo. E’ titolare della cattedra di Pianoforte presso l’Istituto Comprensivo di Campomarino (Cb). Nel 2018 è stato dato alle stampe, dalla casa editrice Nuova Cultura di Roma, il suo primo libro dal titolo “Stasera l’amore arriva dal mare”. Nel 2019 ha debuttato come autrice teatrale con la pièce “La verità è negli occhi”. Lo scorso aprile ha preso avvio il suo progetto “A Monday full of Wonder”, uno spazio virtuale di discussione e confronto, nel quale la frequentazione dell’arte e della meraviglia diventano strumenti per affermare il valore dell’ascolto e della creatività.