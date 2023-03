“Un Poster per la Pace”, interesse e passione nei ragazzi delle scuole medie della Provincia

«Il Mondo ha un grande bisogno di pace per consentire a tutte le popolazioni di migliorare le condizioni di vita secondo le loro tradizioni e secondo la loro cultura storica». Queste le parole pronunciate dal Presidente del Lions Club Isernia, Luciano Scarpitti, nel lanciare anche quest’anno il concorso “Un Poster per la Pace”, arrivato alla 35^ edizione, che vede impegnati i ragazzi di scuola media a rappresentare con un disegno il loro desiderio di pace. Il tema dell’edizione 2022-2023 è stato: “Guidare con compassione“. Tale tema è stato scelto dalla direzione internazionale ritenendo che igiovani sappiano cosa sia possibile realizzare con la forza della compassione, anche con maggiore chiarezza e semplicità degli adulti. «L’Italia è stata teatro di ben due conflitti mondiali – ha continuato il Presidente Scarpitti – perciò conosce bene quali e quanti danni provocano le guerre nell’anima e nella vita delle persone, un chiaro esempio possiamo osservarlo ora in Ucraina, quindi, tanto più, dobbiamo impegnarci tutti nel mantenere la pace».

Superati, almeno in gran parte, i problemi causati dalla pandemia, moltissimi Club Lions sono tornati ad organizzare il loro tradizionale concorso “Un Poster per la Pace” che vede impegnati i ragazzi praticamente di tutto il Mondo. Milioni di disegni complessivamente sono affluiti alle varie sedi dei Lions, che sono presenti in 212 Nazioni. Soltanto nel nostro Distretto 108-A, che comprende insieme al Molise, l’Abruzzo, le Marche e la Romagna, sono stati presentati ben 17 mila e ottocento disegni, perché i ragazzi dimostrano di gradire il principio generale che anima tale iniziativa internazionale. I poster sono stati giudicati in base ad originalità, merito artistico ed espressione del tema.

Uno sarà il vincitore assoluto del premio, che consiste in un viaggio a New York accompagnato dai genitori, e parteciperà alla cerimonia di premiazione durante la 45^ Edizione della Giornata Lions presso le Nazioni Unite. Ma tutti gli altri avranno la soddisfazione di aver messo le proprie capacità a confronto con i pari età di tutto il mondo. Si spera anche che un giorno, nel futuro, si incontrino persone, rappresentanti di diverse Nazioni, che hanno partecipato allo stesso concorso e possano condividere il desiderio di pace e di solidarietà tra i popoli.

«Il Lions Club Isernia ha invitato a partecipare tutte le scuole medie della Provincia, ha dichiarato la prima responsabile dell’iniziativa nel nostro territorio, Valeria Buccomino. Non tutte sono state in grado di coinvolgere i ragazzi, pur giudicando fondamentale la nostra proposta. Le difficoltà dei professori sono numerose e non sempre superabili facilmente, ma è stato molto bello constatare l’entusiasmo che hanno messo tutto il corpo insegnante ed i ragazzi delle scuole che hanno dedicato interesse e passione al progetto».

Molti bellissimi disegni sono arrivati dalla scuola “Leopoldo Pilla” di Venafro, dalla scuola “G. N. D’Agnillo” di Agnone, dalla scuola di Pesche, dalla scuola di Colli a Volturno, dalla scuola di Montaquila, dalla scuola di Fornelli, dalla scuola di Cerro al Volturno. A tutti i ragazzi, ai professori e alle scuole che hanno partecipato al concorso verranno consegnati attestati di gratitudine per l’impegno profuso nell’iniziativa il prossimo 18 marzo, alle ore 10 in una grande e simpatica manifestazione che si svolgerà nell’aula magna dell’istituto ITIS di Isernia alla presenza delle maggiori autorità del territorio. La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio della Provincia di Isernia, del Comune di Venafro e del Comune di Montaquila.