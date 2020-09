“Un Poster per la Pace”. Il Lions Club premia gli studenti meritevoli

ll Lions Club Campobasso ha tenuto la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del 32° Concorso Internazionale ‘Un Poster per la Pace’ 2019/2020, dal tema ‘Il Cammino della Pace’.

A fare gli onori di casa, portando il saluto del Past Governatore, Tommaso Dragani e del Governatore Francesca Romana Vagnoni, il Presidente del Lions Club Campobasso, Stefano Maggiani, il vice-presidente Eugenio Astore, il GST Presidente dei Service e Leo Advisor, Alfredo Potito, la cerimoniera Raffaella Petti e l’addetto stampa Giuseppe Formato.

È stata organizzata, per rispettare le prescrizioni atte a prevenire il Covid-19, una cerimonia di premiazione ‘ristretta’, alla presenza degli studenti vincitori, di coloro a cui sono state conferite le menzioni speciali, degli insegnanti e dei Dirigenti Scolastici.

A premiare gli studenti meritevoli, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Anna Paola Sabatini, che, nel complimentarsi con i ragazzi, ha spronato loro a dare sempre il meglio di sé, in ogni ambito della propria vita.

Ad essere premiati: Nike Mennitti della 2^ F della ‘Montini’ di Campobasso; Ilenia Presutti della 1^ C dell’Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ di Petrella Tifernina-Ripalimosani; Sofia Pizzuto della 1^ A della ‘Colozza’ di Campobasso; Stefano Mignogna della 1^ C della ‘D’Ovidio’ di Campobasso.

Menzioni speciali per Raffaele Marchione, Siria Carozza, Enzo Di Lallo dell’Istituto Comprensivo della ‘Montini’ e Angel Alejandro Gonzales Iorio del Linguistico ‘Pertini’.

“Il merito e la bellezza salveranno il mondo – ha affermato il Presidente del Lions Club Campobasso, Stefano Maggiani – I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo al concorso. Avremmo dovuto tenere le premiazioni a marzo, ma a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto posticipare di sei mesi. Già in atto l’organizzazione della edizione 2020/2021, a cui spero parteciperanno molti studenti. Per questo, il ringraziamento va ai Dirigenti Scolastici e agli insegnanti per la disponibilità all’iniziativa. Una menzione speciale al nostro Cerimoniere e Presidente della Commissione del Concorso Internazionale Lions Un Poster per la Pace, Raffaella Petti, al Past President, Aldo Reale e a tutti i soci del Lions Club Campobasso che dal 1958 rendono possibile il servizio alla nostra Comunità”.