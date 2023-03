“Un poster per la Pace” del Lions Club Isernia ha sprigionato originalità e la fantasia dei ragazzi di scuola media

«I ragazzi sono sempre capaci di sentimenti, emozioni e pensieri straordinari. Certo occorre stimolarli, incoraggiarli, dare loro sicurezza, ma poi, se si è lavorato bene, i risultati che si ottengono sono meravigliosi». Questo il pensiero espresso dal Presidente del Lions Club Isernia, al termine delle manifestazione organizzata splendidamente dalla responsabile per l’iniziativa denominata “Un poster per la Pace”, Valeria Buccomino. Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia della consegna degli attestati a tutti i ragazzi che hanno presentato i loro disegni per partecipare al concorso internazionale che da ben 35 anni viene indetto dal “Lions International” e che premia il lavoro migliore con un viaggio a New York, in compagnia dei genitori, e la premiazione all’interno del palazzo delle Nazioni Unite. La mattinata, che grazie alla collaborazione della Prof.ssa Isler, dirigente dell’Istituto ITIS di Isernia, si è svolta nella splendida aula magna dell’Istituto, ha visto la presenza del Presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, che è anche sindaco di Venafro, e di altri due sindaci: Piero Castrataro, di Isernia, e Maria Antenucci, di Pesche, i quali hanno apertamente elogiato i ragazzi per i lavori realizzati ed hanno sottolineato l’importanza di aver aderito ad una iniziativa che portando all’attenzione di tutto il Mondo il valore della pace, dell’arte e della cultura esprime un forte dissenso nei confronti di coloro che ancora impongono il ricorso alla guerra e alla violenza. «L’occasione ci è sembrata opportuna per dare un riconoscimento tangibile anche alle scuole ed ai professori – ha aggiunto il Presidente Lions, Luciano Scarpitti – che con vera passione e trasporto, oltre al lavoro preziosissimo che svolgono normalmente, hanno sostenuto e indirizzato i ragazzi aiutandoli ad affrontare un tema che, seppure apparentemente facile, ha bisogno di comprensione profonda per essere rappresentato da un disegno. E la originalità e la fantasia dei ragazzi si è sprigionata in tutti i modi attraverso le forme, i colori ed i commenti alle loro opere». Una ragazza di Agnone ha rappresentato la Pace con una ballerina che danza al centro della Terra con un tutù composto da bandiere. Un’altra ragazza, ma di Venafro, ha commentato il suo disegno molto gioioso con la frase: “La Pace è la via della felicità e della libertà”. Un ragazzo di Colli a Volturno a commento del suo poster pieno di palloncini con i colori delle bandiere ha scritto: “Conoscere gli altri popoli, imparare ad ascoltarci e rispettarci, ma soprattutto accettare le nostre diversità”. Una ragazza di Fornelli, infine, ha commentato il suo disegno con la frase: “La Pace è un cammino che ti dà sempre il benvenuto”. Questi pochi esempi riescono comunque a rappresentare la bellezza dei pensieri nati nelle menti dei ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa dei Lions International e che in 212 nazioni del Mondo raccolgono milioni di disegni. Si pensi che soltanto nel nostro Distretto 108-A, che comprende insieme al Molise, l’Abruzzo, le Marche e la Romagna, e non è tra i più grandi in Italia, sono stati presentati ben 17 mila e ottocento disegni. Valeria Buccomino, responsabile dell’iniziativa per il Lions Club Isernia, ha voluto consegnare una targa a titolo di ringraziamento per le scuole alla dirigente Ilaria lecci, per l’Istituto Comprensivo Colli a Volturno, e al dirigente Pino De Stavola, per l’Istituto Comprensivo di Venafro. Targhe personali sono state consegnate alle insegnanti Federica Bucci, Daniela De Angelis e Adele Pizzi, di Colli a Volturno; Luigi Di Benedetto e Cinzia Lombardi per la scuola di Pesche; al Prof. Vasco Di Salvo, per la scuola di Venafro. L’evento ha potuto avvalersi del Patrocinio concesso dalla Provincia di Isernia, dal Comune di Venafro e dal Comune di Montaquila. Purtroppo la scuola G.N. D’Agnillo di Agnone non ha potuto essere presente con nessuno dei ragazzi partecipanti.

