Un fungo porcino da record, del peso di 750 grammi, quello ritrovato nella giornata di ieri (sabato 22 ottobre) nel bosco di Macchiagodena.

L’autore del ritrovamento era uscito come sempre accade alla buon ora per raccogliere funghi quando si è imbattuto in questo esemplare che, come evidenziano le immagini che ci sono state inviate, è un porcino di quelli che raramente si trovano nei boschi molisani… e non.