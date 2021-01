Un po’ di Roma, quella che rimase al Papa

A centocinquanta anni dalla breccia di Porta Pia, Alessandro Sacchi, napoletano, avvocato cassazionista e pregevole autore di romanzi storici, ci riporta indietro di un secolo e mezzo per farci rivivere la fine dello Stato Pontificio, nel 1870. Sacchi è conosciuto anche a Isernia, dove come presidente dell’Unione Monarchica Italiana, fu invitato dall’ex sindaco Melogli, lo scorso settembre.

Protagonista del suo romanzo è un diplomatico gesuita, don Salvatore d’Alessandro, che tenta di salvare il salvabile, quel “po’ di Roma” che, dopo Porta Pia, resterà al Vaticano e a Papa Pio IX, che dovette traslocare di fretta e furia dal Quirinale, rifugiandosi a Castel Sant’Angelo. Tutta la storia si dipana fra Goa in India, Roma e Napoli, città natale del protagonista, con un largo spaccato sulla vita e la realtà napoletana dell’epoca. Sentimenti, affetti familiari, giochi di potere e sottili strategie politiche si intrecciano e si sviluppano in modo serrato e sono stati in grado di generare l’attesa di conoscere l’epilogo della storia.

«Questo libro nasce dalla volontà di scrivere come libero e divertente sfogo, per scrivere di storia senza essere uno storico e poteva venir fuori soltanto un romanzo, l’invenzione di personaggi non veri ma verosimili». Così Alessandro Sacchi, autore di saggi tra cui “Conversazione sulla Monarchia”, spiega la genesi del suo ultimo lavoro.

«Quest’anno ricorre il 150esimo anniversario della breccia di Porta Pia, la presa di Roma, e lo spunto è venuto proprio da questa ricorrenza, nel voler offrire considerazioni su quel periodo e le sue figure principali, come Papa Pio IX e il cardinale Giacomo Antonelli. Figure assai poco studiate e che meritano, invece, un approfondimento come i membri della Compagnia di Gesù».

Un romanzo avvincente e che, quando finisce, ti lascia con la voglia inappagata di averne voluto leggere ancora qualche pagina. (edg)