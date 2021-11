Un piccolo fan in gita in Questura: Davide si emoziona ed emoziona gli agenti

Una sorpresa inaspettata quella che gli agenti hanno fatto a Davide, un piccolo ammiratore della divisa.

Si chiama Davide, ha quattro anni e ha le idee chiare: da grande vuole fare il poliziotto.

Era andato ai seggi con il papà e aveva detto ai poliziotti in servizio di essere un grande ammiratore di quella divisa. Così gli agenti gli hanno voluto fare un regalo, invitandolo in Questura.

Giovedì scorso, accompagnato dal papà, il piccolo Davide ha visitato la Sala Operativa e ha salutato via radio i poliziotti in servizio di Volante, augurando loro buon lavoro.

Emozionato, si è poi seduto al posto di guida di una Volante e, con grande stupore, ha azionato sirena e lampeggianti.

I poliziotti hanno donato a Davide dei gadget, che lui ha apprezzato moltissimo, ricambiando con un bellissimo disegno.

L’innocenza e la spontaneità del piccolo ospite hanno regalato una fortissima emozione agli agenti che lo hanno accolto: “Questi sentimenti di sincera ammirazione sono sempre uno stimolo a svolgere il nostro lavoro con dedizione e consapevolezza”, hanno dichiarato gli agenti.