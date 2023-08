Un piano per Sepino, al teatro romano di Altilia il talento e la raffinatezza di Luigi Carroccia

Giovedì 24 agosto secondo appuntamento della rassegna pianistica in tre serate

‘Un piano per Sepino’ atto secondo. Sarà Luigi Carroccia, tra i più bravi e sorprendenti pianisti italiani della sua generazione, a suonare giovedì 24 agosto al teatro romano di Altilia nell’ambito della rassegna di musica classica in tre serate, con direzione artistica di Simone Sala.

La ‘prima’ è stata un successo, sancito dal talento enorme di Eva Gevorgyan, 19enne talentuosa pianista e compositrice russo-armena. Una serata che ha entusiasmato la foltissima audience presente, composta non solo da appassionati del genere.

Cresce ora l’attesa per la seconda serata, affidata alla notevole sensibilità musicale di Luigi Carroccia, 32enne pianista che si è formato al Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano.

Cresciuto in una famiglia di musicisti, appassionato di Chopin, Carroccia ha salito per gradi la scala che porta al miglior pianismo nazionale, suscitando sempre maggiore interesse nel panorama pianistico internazionale.

Uno spiccato lirismo e la grande comunicatività scolpiscono i tratti peculiari di un artista vero, che oggi è impegnato costantemente in Italia e all’estero per Festival come il Duszniki International Chopin Piano Festival, il Miami International Piano Festival, il Dresdner Musikfestspiele e in sale come l’Ishibashi Memorial Hall dell’Università di Tokyo, Flagey di Bruxelles, la Symphony Hall di Birmingham, le sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e la Salle Bourgie di Montreal.

Ha vinto numerosi premi in Concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il “Virtuoso Prize” del Vendome Piano Prize che si è svolto durante il Festival di Verbier e il “Premio Abbado” indetto dal MIUR in memoria di Claudio Abbado. Ha riscosso inoltre grandi consensi nei Concorsi “Van Cliburn” di Fort Worth, “F. Busoni” di Bolzano e “Fryderyk Chopin” di Varsavia dove ha ricevuto grandi apprezzamenti da musicisti quali K. Zimerman e M. Argerich. Delle competizioni dice: “Se sono per migliorarsi, e mettersi alla prova, sono davvero importanti, altro è se diventano vetrine per piacere agli altri”.

Dal 2018 al 2022 Luigi Carroccia è stato Artist in Residence presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Waterloo sotto la guida di Louis Lortie.

Con ingresso gratuito, giovedì 24 agosto alle 21.30 al teatro romano di Altilia altro grande appuntamento, dunque, con la musica classica.

Questo il programma.

CHOPIN: Barcarolle op.60 a seguire i 24 Preludi op.28.

BEETHOVEN: Sonata op.111.

L’ultimo atto di ‘Un piano per Sepino’ è invece programmato per il 31 agosto con il concerto di Gianluca Cristofaro (opening Lorenzo Vergalito).