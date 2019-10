Un pianeta verde per difendere l’ambiente, a Isernia nasce Giove

Il Comitato composto da adolescenti locali sarà impegnato in azioni concrete e presenterà proposte “green” al primo cittadino

ISERNIA. Il messaggio lanciato da Greta Thunberg non è rimasto inascoltato. Dopo la straordinaria partecipazione dello scorso 27 settembre, quando una marcia pacifica ha manifestato in difesa dell’ambiente, sfilando per le vie del capoluogo pentro, i giovani isernini rispondono nuovamente presente quando si tratta di sposare questa importante battaglia civile. Questa volta attraverso un neonato comitato, “Giove”.

«Oggi 12 Ottobre – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – – nasce ufficialmente GIOVE, giovane Isernia onda verde. Un comitato di promettenti adolescenti che sulla scia dello scorso 27 Settembre, giornata mondiale dello “sciopero per il clima”, hanno deciso di riunirsi e mobilizzarsi in difesa dell’ambiente e del proprio territorio.

Abbiamo il dovere morale di sensibilizzare l’intera popolazione attorno alla nobilissima lotta all’inquinamento ambientale, questo troppo spesso sottovalutato. Da oggi verranno prese iniziative nelle varie comunità scolastiche superiori e saranno presentate varie proposte al primo cittadino di Isernia. Da oggi c’è Giove, per salvare la Terra. Seguiranno importanti notizie sulle future azioni del comitato».