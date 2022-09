Un pezzo di Molise agli Emmy Awards: premiato il sound designer Angelo Palazzo

A darne notizia è stata proprio la madre che sul gruppo facebook ‘Molise nel cuore’ ha scritto: “È un grande onore per la nostra famiglia e siamo entusiasti di condividere questa fantastica notizia”

A trionfare agli Emmy Awards, i premi della tv americana, c’era anche un pezzo di Molise con Angelo Palazzo, Sound designer. Dopo l’Emmy vinto nel 2020 con per il miglior montaggio sonoro per un dramma per il suo lavoro come Lead Sound FX Editor nella terza stagione di Stranger Things di Netflix, la scorsa notte è arrivato il secondo Emmy Award.

Scorre sangue molisano nelle vende del giovane Angelo Palazzo Jr, figlio di papà Angelo Palazzo di Matrice e mamma Leonarda Baldassarre di Campobasso.

A darne notizia è stata proprio la madre che sul gruppo facebook ‘Molise nel cuore’ ha scritto: “È un grande onore per la nostra famiglia e siamo entusiasti di condividere questa fantastica notizia”.