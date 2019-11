Un “pezzo” di città dedicato a Fred Bongusto: i suggerimenti dei lettori

Tante le proposte dei concittadini del celebre cantautore

Fred Bongusto, musicista internazionale che ha venduto milioni di copie, era di Campobasso. Il celebre artista, il cui nome all’anagrafe era Alfredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Fred Bongusto divenne popolare negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni. Tanti i successi internazionali tra i quali la conosciutissima “Una rotonda sul mare”. In queste ore, in redazione stanno arrivando tanti messaggi di cordoglio per il musicista campobassano. E in tanti vorrebbero che il suo ricordo restasse indelebile in città attraverso un’intitolazione: tante le proposte arrivate. C’è chi ha proposto di intitolargli una strada del centro storico (luogo che gli ha dato i natali), chi l’ex Gil e il Teatro Savoia. Ma c’è anche (e sono diverse le richieste arrivate in redazione) che chiedono a gran voce l’intitolazione del Conservatorio “Perosi” al cantante e compositore campobassano scomparso la notte scorsa.