Un percorso naturalistico al centro della città, dalla Mater Ecclesiae alla passeggiata di Ferrazzano

Un altro polmone verde nel pieno della città di Campobasso. Dal boschetto della Chiesa Mater Ecclesiae in via Leopardi, ora è possibile arrivare, dopo una breve passeggiata in un bellissimo sentiero naturalistico, direttamente sulla passeggiata di Ferrazzano.

Il percorso è già fruibile ed è stato reso possibile grazie al lavoro degli scout Campobasso 6 della Mater Ecclesiae e di alcuni volontari.

Foto Facebook Antonio Panichella