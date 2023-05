Un pensiero per la mamma, via alla campagna di sensibilizzazione di Aurora

I referenti del progetto invitano tutti a scrivere e inviare un pensiero di ringraziamento. Le 10 frasi più belle saranno pubblicate

L’idea del Progetto Aurora, la start up tutta molisana che offre un servizio h24 di teleassistenza e telesoccorso agli anziani, è aperta a tutti: scrivere un pensiero di ringraziamento per la propria mamma, in merito a un ricordo specifico o a un episodio particolare, oppure semplicemente sincere e spontanee parole di gratitudine.

Per aderire a questa campagna di sensibilizzazione, basta inviare una breve frase all’indirizzo adessotoccaate2023@gmail.com. Le 10 più belle saranno pubblicate domenica 14 maggio in forma anonima sui canali social di Aurora e sui media locali.

Perché non è mai troppo tardi per omaggiare la propria mamma ed esprimere, con dolcezza e leggerezza, ringraziamento verso chi ha dato tanto alla nostra vita e rappresenta a tutti gli effetti la colonna portante della società.

Le parole sono importanti e possono senza dubbio aiutarci a pensare bene e soprattutto a fare del bene. Ciò vale ancora di più oggi, nel mondo dei social, dove spesso immagini e parole perdono significato e si confondono nel caos dell’etere senza davvero lasciare un segno importante.

Oltre le parole, però, ci sono i fatti. Ricordando che #adessotoccaate è anche la campagna promozionale di Aurora che offre – entro e non oltre il 15 maggio 2023 –

i primi due mesi gratuiti di abbonamento a chi decide di aderire al Progetto. Si tratta del bracciale, collegato a una centrale operativa, che consente di monitorare la salute e supportare concretamente una madre anziana o comunque in difficoltà per tutto l’arco della giornata. Esiste modo migliore per dirle grazie?