Un parassita minaccia i monumenti

Con uno speciale ed originale contributo l’amico Giorgio partecipa ancora una volta al cammino di “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”

di Giorgio Elio Pappagallo*

Consideriamo che l’opera architettonica, diversamente da ogni altro prodotto artistico, ha un interno ed un esterno, sicché la sua struttura formale viene a formarsi non soltanto nella corrispondenza tra le parti dell’opera stessa ma anche in relazione al contesto spaziale circostante. In questa più larga relazione sia l’opera che gli elementi stessi del paesaggio, urbano o naturale, acquistano un significato diverso. Bisogna pensare che nel concepimento dell’opera architettonica, il condizionamento del contesto ambientale concorre inevitabilmente alla formazione dell’impianto planimetrico, alla composizione dei prospetti, come alla distribuzione delle funzioni. Se non conosciamo gli elementi del contesto che hanno avuto un ruolo nella determinazione della specifica struttura formale dell’opera, questa ci rimarrà per tanti versi incomprensibile. Immaginando, per esempio, di isolare dall’edificato urbano la chiesa di san Carlino alle Quattro Fontane del Borromini, ideata espressamente per una visione ravvicinata di scorcio e dal basso, e di vederla da un punto di vista frontale, rivelerebbe, come ha ben notato lo Zevi, insospettate anomalie e sproporzioni, predisposte coscientemente da un artista che sempre legava le sue architetture alla dinamica di determinati punti di vista […]. Il prodotto di un architetto […] risulta dal colloquio con gli edifici circostanti, con gli spazi urbani, con i panorami naturali. Così pure ignorando le precise relazioni, raccomandate da C. Borromeo nella sue Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae, che devono mantenersi tra edificio sacro e intorno urbano (la chiesa venga a trovarsi isolata, sia cioè separata dai muri delle altre costruzioni per lo spazio di alquanti passi e dalle piazze […] e ciò in conformità alle antiche usanze e come suggerisce la ragione stessa), resta evidente il pericolo di alterare il risultato formale e le ragioni simboliche che hanno improntato l’architettura ecclesiastica lombarda (e non solo) d’ispirazione tridentina.

Ma le correzioni proporzionali a cui si piegavano gli elementi architettonici, come abbiamo visto nel caso del san Carlino, dettate da una preventiva valutazione da parte dell’artista dei punti di vista obbligati e delle conseguenti distorsioni prospettiche, danno la misura di quanto l’effetto in opera del progetto fosse determinante per ogni scelta esecutiva. Con il risultato che la rappresentazione grafica del progetto, il disegno dell’architettura sul piano bidimensionale, non rivela sempre il risultato intenzionale dell’artista, che va invece ricercato negli elementi di una visione condizionata e preventivamente sperimentata. Così Michelangelo volle verificare preventivamente gli effetti, da una visione dal basso, del cornicione progettato per palazzo Farnese, facendo predisporre sul posto un campione in legno; analogamente il Vasari prima di costruire le murature che avrebbero sostenuto le volte e le catene del portico degli Uffizi, fece collocare sopra il primo cornicione il modello ligneo della facciata fino al piano di calpestio del piano primo.

Il condizionamento del punto di vista, era dunque preso in considerazione nella prassi progettuale, e ciò deve indurci a considerare fondamentale la conoscenza del contorno ambientale e dei coni visivi obbligati, nei quali maturava il progetto architettonico.

Questa complessa rete di rapporti che vanno, dunque, al di là delle sole corrispondenze tra le parti dell’edificio per abbracciare tutti gli elementi del contorno ambientale che in qualche modo hanno condizionato la genesi architettonica, potremo chiamarla struttura di relazione. Ogni volta che sono sottratti o alterati alcuni elementi di tale struttura o aggiunte nuove parti che vanno a interporsi tra le linee immaginarie che legano tali elementi, gli effetti che possono aversi sono la percezione distorta del quadro figurativo, l’aumento del disordine compositivo o, al contrario, la semplificazione del livello d’ordine originario. Così facendo sappiamo di perdere, insieme alle condizioni che hanno stimolato la produzione artistica, anche la possibilità di interpretare correttamente la struttura formale e simbolica dell’opera stessa.

Il problema della conservazione del tessuto edilizio o del contesto ambientale in cui si colloca un monumento, fu posto timidamente all’attenzione internazionale dalla Carta del restauro di Atene (1931): La Conferenza raccomanda di rispettare nella costruzione degli edifici il carattere e la fisionomia della città, specialmente nella prossimità di monumenti antichi, per i quali l’ambiente deve essere oggetto di cure particolari. Uguale rispetto deve aversi per talune prospettive particolarmente pittoresche. Queste prime raccomandazioni si precisarono meglio nella Carta del restauro di Venezia del 1964: (art. 6) La conservazione di un monumento implica quella delle sue condizioni ambientali. Quando sussista un ambiente tradizionale, questo sarà conservato; verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori.

E’ interessante notare come la Carta di Venezia, riconosca per la prima volta l’importanza degli aspetti cromatici nella definizione di una corretta prassi restaurativa. La struttura di relazione non coinvolge, infatti, soltanto la corrispondenza, sul piano compositivo, tra i volumi e le articolazioni architettoniche, ma investe pure le relazioni cromatiche esistenti tra di essi.

Sappiamo che la questione del colore in architettura ha origini lontane a partire dal XVIII°-XIX° secolo, allorché la scoperta del colore come complemento decorativo dell’architettura classica, aveva dato luogo alla così detta lite policromatica. Quello che però interessa segnalare è la funzione assegnata al colore nel processo progettuale, come cioè il carattere cromatico entri decisamente nel processo di elaborazione del fatto architettonico, concorrendo a determinarne la struttura formale, e come la sua alterazione possa sensibilmente distorcere la nostra percezione. Sull’importanza dei valori cromatici in architettura, T. van Doesburg si esprimeva in questi termini: il colore è uno dei mezzi per rendere visibile l’armonia dei rapporti architettonici. Senza colore, questi rapporti proporzionali non acquistano realtà vivente, ed è grazie al colore che l’architettura diviene il compimento di tutte le ricerche plastiche nello spazio come nel tempo. In un’architettura neutra, acromatica, l’equilibrio dei rapporti tra gli elementi architettonici resta invisibile (B. Zevi, Poetica dell’architettura neoplastica, pag. 112, Einaudi 1974). Ma gli effetti dei valori cromatici, continua van Doesburg, restano tali prescindendo da ogni rivestimento cromatico in quanto l’impiego conveniente dei materiali moderni è sottoposto alle stesse leggi dei colori nello spazio e nel tempo.

Non esiste dunque il problema se il colore è un elemento decorativo, distinto dalla materia sulla quale si applica, o l’espressione della materia stessa. Quello che interessa è il risultato del processo progettuale che si deposita nella struttura formale; di questa, l’aspetto cromatico, perseguito con colorazione applicata alla materia o esaltando la qualità coloristica dei materiali stessi, è sempre un dato costitutivo. Pensiamo soltanto a Brunelleschi che affidava al grigio della pietra serena in rapporto di contrasto con il bianco dell’intonaco, il compito di sottolineare la geometria dell’invaso spaziale. Quanta importanza si dava in architettura al colore e all’accostamento cromatico dei vari materiali, lo spiega con efficacia nel suo trattato il Milizia, raccomandando all’architetto di apprendere da un buon pittore l’accordo de’ colori. […] Il campo della decorazione dunque deve esser leggiadro, delicato, leggiero, e ben unito insieme di colori amici, fatti come da una commistione, in cui entri la massa dè colori componenti l’opra; quasi che (come dicono i precetti pittorici) vi fosse stato impiegato tutto l’avanzo dè colori rimasto nella tavolozza. Reciprocamente i corpi debbono partecipare del colore del loro campo (Francesco Milizia, Principi di edilizia civile, pag. 336, Venezia 1785)

Ma l’importanza di preservare e rendere noti questi valori è veramente riconosciuta nei suoi aspetti essenziali? Purtroppo sotto la giustificazione del carattere non distruttivo e reversibile degli interventi, assistiamo al moltiplicarsi di episodi in cui i rapporti dimensionali degli spazi interni e la loro configurazione strutturale vengono celati e resi incomprensibili da rivestimenti e manufatti in materiali precari con lo scopo di nascondere complessi apparati tecnologici (impianti meccanici ed elettrici), di svincolarsi dalle interruzioni verticali di finestre e porte, di ampliare le superfici parietali per eventi espositivi e riproporre percorsi artificiosi all’interno degli ambienti. Un’architettura parassita installata sul corpo delle fabbriche antiche, che utilizza soltanto le opportunità spaziali degli ambienti storici per esaltare la versatilità della produzione contemporanea ma che rende irriconoscibile il significato storico e artistico dei monumenti.

E’ vero che da sempre il contrasto tra vecchio e nuovo ha segnato la storia delle attività umane e quindi anche dell’architettura. Da millenni si è costruito e si è demolito e il nuovo è sempre avanzato sulle macerie del passato. E quando ciò è stato fatto, nel bene o nel male, è stato sempre in nome di una cultura che rivendicava le proprie pretese e la propria modernità sulla tradizione. In sostanza la fiducia che si aveva nell’ininterrotto progresso del fare artistico e nelle proprie capacità di utilizzare i progressi della scienza e della tecnologia moderna per svellere gli errori del passato e risanare i tessuti urbani, portò senza particolari imbarazzi a distruggere, ancora per tutto l’Ottocento, una gran parte del patrimonio storico. Ma oggi, nel momento in cui andiamo a riproporre l’antico rapporto tra “vecchio e nuovo”, non possiamo liberarci delle nostre responsabilità, che sono quelle di aver conquistato e diffuso una cultura storicistica, di aver riconosciuto il valore del patrimonio culturale come memoria dell’umanità, di avere approntato sofisticate strumentazioni per la diagnosi e la conservazione dei manufatti artistici, di aver acuito la sensibilità estetica collettiva. Quale coerenza con questi valori possiamo rivendicare se la giusta preoccupazione di conservare la materia fisica dei monumenti è accompagnata troppo spesso da una sistematica alterazione del loro messaggio artistico e simbolico? Insistiamo su questo punto perché la decontestualizzazione dei monumenti e delle opere d’arte in genere, già largamente in atto, è un processo che rompe violentemente la struttura di relazione di questi manufatti, trovando alimento nei caratteri stessi della moderna comunicazione visiva e nei processi di assuefazione che questa comporta.

NOTA BIOGRAFICA

*Giorgio Elio Pappagallo, è stato architetto direttore coordinatore della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze. Ha progettato e diretto, tra molti altri, il restauro della Basilica di san Miniato al Monte, del Kaffehaus nel giardino di Boboli, del convento della Maddalena a Fiesole, della pieve di S. Leolino e di quella di Miransù a Rignano sull’Arno, del complesso di S. Lorenzo a Pistoia e della sala del cenacolo nella badia vallombrosana di Passignano; ha diretto a Firenze le indagini archeologiche nella ex chiesa di san Pier Scheraggio, in piazza Castellani e nell’edificio della Magliabechiana; è stato direttore dei lavori e coordinatore nel cantiere dei Nuovi Uffizi (2004-2010); ha redatto e diretto il progetto del nuovo archivio di Stato nel complesso ex carceri dei domenicani a Livorno; è autore di articoli e pubblicazioni tra cui Il progetto di restauro, in San Leonino a Rignano (2000); I marmi di san Miniato al Monte (2003); San Lorenzo a Pistoia, origini e storia di un convento agostiniano (2004); La fabbrica degli Uffizi, indagini e ritrovamenti (2011).