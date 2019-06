Un palo segnaletico nel bel mezzo di una rampa per disabili (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO

Un palo segnaletico nel bel mezzo di una rampa per disabili. Succede a Campobasso in via Monsignor Bologna. La segnalazione pervenuta da un nostro lettore indignato chiede: «Chissà chi sarà stato il genio?». Effettivamente, il fatto in sè rasenta davvero l’assurdo. E continua: «É il caso davvero di far rimuovere questo obbrobrio». Certo è che si fa un gran parlare di abbattimento delle barriere architettoniche e poi si va ad installare un palo segnaletico nel pieno centro di una rampa? A quanto pare quindi non c’è solo il problema dei parcheggi selvaggi che bloccano l’accesso agli scivoli per portatori di handicap.