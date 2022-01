Un paese molisano Covid free: Civitacampomarano nel suo piccolo si gode questo grande primato

Piccoli numeri, pochi abitanti, vaccinazione, mascherine e rispetto delle regole.

Civitacampomarano non compare nell’ultima mappa dei contagi da Covid in Molise. Un primato che per ora questo paese dell’entroterra si tiene stretto nella consapevolezza che la situazione è in itinere.

Oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, Il Quotidiano del Molise ha raggiunto il suo abitato a metà strada fra Campobasso e Termoli, inerpicato sulle colline, che ha dato i natali a Vincenzo Cuoco, che ha fatto della Street Art, del festival internazionale coi suoi murales e del bellissimo Castello Angioino motivo di grande orgoglio.

Bisogna essere piccoli per essere considerati “grandi”?