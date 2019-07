«Un ospedale unico è una follia. E’ una sentenza di morte della sanità molisana»

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato la richiesta «di porre fine alla emorragia di fondi verso il privato ricostituendo due ospedali di base, Termoli e Isernia, e facendo sì che Campobasso resti un ospedale di primo livello, limitando i posti letto ai privati e attivando tutta quella medicina sul territorio che finora è rimasta solo una promessa senza futuro». Dall’altro lato la consapevolezza «che ci sono delle situazioni drammatiche mentre l’obiettivo sarebbe quello di garantire un buon servizio di assistenza sanitaria pubblica». E nel mezzo una considerazione: «ognuno di noi, in fondo, spera che non gli succeda mai niente. E’ la stessa Asrem a dire che ci vuole 1 ora e 15 minuti per arrivare al Cardarelli da Termoli, 59 minuti da Larino. Il che significa che pensare a un ospedale unico è una follia e che se a qualcuno dovesse succedere qualcosa qui si rischia la morte». Non le manda a dire Marcella Stumpo, consigliera di minoranza per Termoli Bene Comune. Sotto la lente, in vista del consiglio monotematico sulla sanità di mercoledì prossimo, ci va a finire la salvaguardia del San Timoteo di Termoli alla luce non tanto della sospensiva che è stata accordata dal Tar alla chiusura del punto nascita, quanto del futuro. «Non si può gioire per una sospensiva – è il commento della Stumpo – perché se è vero che offre delle garanzie alle donne che devono partorire certo non assicura il futuro». Un futuro che per il presidio ospedaliero bassomolisano è tutto tranne che roseo: la carenza di medici oramai è un dato talmente acclarato da spingere alla sospensione dell’attività di urgenza del reparto di Ortopedia «il che è allucinante perché ci sono delle situazioni in cui ti può partire un embolo anche in tre secondi e noi dobbiamo arrivare a Campobasso». Per la Stumpo, però, la situazione che si sta vivendo ha un nome ben preciso. «E’ una sentenza di morte della sanità molisana. Siamo a un punto – ha affermato la Stumpo in conferenza stampa – che la spesa procapite nel 2017 era di 2039 euro di cui il 43% ai privati mentre nelle altre regioni questa percentuale oscilla tra il 16 e il 20% massimo. Non abbiamo un sistema sanitario privato integrativo ma sostitutivo». Una sostituzione che per la rappresentanza di Termoli Bene Comune va a incidere e non poco sulla sanità pubblica. Se a questo ci si aggiungono i «pre-pensionamenti avvenuti nel 2010 con delle buone uscite milionarie dei migliori specialisti primari degli ospedali molisani» e un «disegno politico che ha voluto fare andare avanti la sanità privata tanto che l’unico commissario che voleva redigere un piano rigoroso di assegnazione di posti letto tra il pubblico e il privato ossia Carmine Ruta è stato rimosso, ecco che ci troviamo di fronte a una mancanza di programmazione e ad ospedali che sono stati svuotati di medici con i reparti che adesso devono chiudere». Di qui la richiesta di porre fine a tutto questo. «Speriamo – ha concluso la Stumpo – anche che nel consiglio regionale del 30 il presidente Toma dica quello che vuole fare. Noi intanto siamo a rischio morte e tutti ci auguriamo che non ci succeda mai niente».