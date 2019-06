Un orso a pochi metri da un automobilista alle porte del Pnalm (IL VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

A pochi metri da un orso marsicano. L’episodio è avvenuto nei pressi di Cerasuolo, frazione di Filignano, in pieno Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Le telecamere di questo coraggioso automobilista hanno ripreso l’animale a bordo strada che corre in un prato. Uno spettacolo suggestivo. L’orso in un primo momento ha fissato l’auto, subito dopo, probabilmente impaurito è fuggito via. Un episodio raro ma gli abitanti di Cerasuolo assicurano: non è la prima volta che accade. Diverse volte gli orsi scendono un po’ più a valle e vengono avvistati dalla popolazione locale. Una presenza silenziosa e, soprattutto, non pericolosa. Gli esperti, infatti, assicurano che l’indole di questi animali è molto buona, l’importante è lasciare loro sempre una via di fuga. Un episodio, quello avvenuto nei giorni scorsi nel Pnalm, molto simile a quello avvenuto qualche settimana fa in Trentino, dove una famiglia di orsi ha addirittura attraversato una statale. Ancora prima, lo scorso autunno, in Alto Molise, l’orsa Peppina è stata protagonista di una serie di scorribande con i suoi cuccioli.