Un occhio ai conti uno al futuro: ecco la squadra alla guida di Portocannone

Il solco è quello lasciato dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Caporicci la voglia è sicuramente quella di andare oltre e fare bene per Portocannone “un paese che ha voluto premiare questa squadra di governo”. E’ stata presentata questa mattina, 11 ottobre, la squadra che sarà al fianco del neo sindaco Francesco Gallo. Un’amministrazione nella continuità considerando che Gallo è stato vicesindaco dell’amministrazione Caporicci, ma soprattutto un’amministrazione che vuole guardare ai conti “che non devono distanziarsi dal binario del bilancio riequilibrato” ma vuole fare anche della scuola e dei lavori pubblici la propria arma vincente “iniziando nuovi progetti e portando avanti quelli che già sono in cantiere”. Una amministrazione anche nel segno dell’innovazione con la decisione del sindaco Gallo di affidare le deleghe ai due assessori, il vicesindaco Michele Di Legge e a Valentina Flocco, ma assegnando delle deleghe di collaborazione anche ai consiglieri comunali. “Si tratta di una forma di collaborazione che ho voluto tessere con tutti – ha affermato il primo cittadino – perché siamo una squadra unita e compatta”.

Di seguito le deleghe

Al sindaco Gallo spetterà il Bilancio e l’Istitruzione

All’assessore Valentina Flocco: Affari generali, Personale, Cultura, Commercio, Contenzioso, Artigianato

Al vicesindaco Michele Di Legge: Lavori pubblici, Urbanistica, e membro della commissione comunale

Nicola Musacchio (consigliere con delega): Sicurezza, Patrimonio, Mobilità e Viabilità – supporto all’attività Antonio Becci

Giovanni Finire (consigliere con delega): Politiche sociali, Collaborazione affari generali, Progetti nazionali ed europei – supporto all’attività Petra Becci

Russo Angelo (consigliere con delega): funzionalità dell’area tecnica, Servizi cimiteriali, Politiche ambientali ed energetiche, Innovazioni tecnologiche, presidente del consiglio comunale, membro commissione elettorale

Serafino Bulmetti (consigliere con delega): rappresentanti dell’Unione dei Comuni, Protezione civile, Agricoltura, capogruppo di maggioranza

Giuseppe Musacchio (consiguiere con delega): Sport, Turismo, Settore ricreativo, vice presidente del consiglio _ supporto all’attività: Gianfranco Matticoli