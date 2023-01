Un nuovo scuolabus per gli studenti di Guardiaregia

Lo scorso 15 gennaio si è svolta la benedizione dello scuolabus alla presenza del Sindaco di Guardiaregia, Fabio Iuliano, del Parroco Don Nicola, degli amministratori, degli alunni della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado, insieme ai genitori

Domenica 15 gennaio al termine della Santa Messa, alla presenza del Sindaco Fabio Iuliano, del Parroco Don Nicola, degli amministratori degli alunni della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado unito ai loro genitori, si è tenuta la benedizione dello scuolabus e di coloro che ne faranno uso. Il Comune di Guardiaregia ha beneficiato di un contributo economico da parte della Regione Molise di euro 60.000,00 e grazie alla compartecipazione del Comune di Guardiaregia pari ad euro 18.000,00, è stato possibile affrontare la spesa complessiva di Euro 78.000,00. L’acquisto del nuovo scuolabus si è reso indispensabile per garantire la sicurezza degli alunni, dell’autista e dell’accompagnatrice, infatti, il veicolo è dotato di una serie di sistemi di sicurezza passivi e automatuci tutti conformi alla normativa vigente. Lo scuolabus assicura il trasporto dei ragazzi sul territorio comunale oltre a recarsi giornalmente presso la scuola secondaria di primo grado di Vinchiaturo.

Fortunatamente le attività proposte dall’istituzione scolastica sono molteplici e quindi richiedono un impegno sempre maggiore del veicolo, spesso anche in orario extra scolastico e l’ausilio di un automezzo efficace ed efficiente è il minimo che potevamo fare per i nostri ragazzi. L’augurio è che la presenza degli alunni sia costante nel tempo o addirittura in aumento in quelle che sono le nostre piccole realtà sempre più soggette allo spopolamento.