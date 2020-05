Un nuovo fermento, alla ricerca della“Fibra”! Cos’è e cosa bisogna aspettarsi!

Con l’entrata in campo di Open Fiber (precedentemente nota come Enel OpEn Fiber S.p.A. società di telecomunicazioni italiana) che con un finanziamento record fino a 3,5 miliardi per portare avanti il piano nazionale industriale, si sta avviando un nuovo progetto per l’Italia: “Portare la fibra ottica su tutto il territorio nazionale per dare una nuova velocità al Paese attraverso la tecnologica FTTH.”

Facciamo però un passo indietro: Cosa significa nuova velocità al paese? Cos’è la tecnologia FTTH?

Ad oggi, in Italia, esistono differenti tecnologiche attive che aiutano gli italiani a connettersi in casa o a lavoro. Sono tutte tecnologie in Fibra Ottica e si differenziano l’una dall’altra in base alla modalità di accesso dell’utente.

In questo articolo spiegheremo le varie tecnologie, pro e contro di ognuna, e quale sarà il futuro della connettività.

Le più importanti: FTTC – FWA – FTTH

FTTC

Acronimo di Fiber To The Cabinet (fibra fino all’armadio, o “fibra mista rame”).

PRINCIPALI OPERATORI: VODAFONE – FASTWEB – TIM – WIND – ALTRI RIVENDITORI

DOWNLOAD: MAX 200 Mbps – MIN 35 Mbps

UPLOAD: MAX 20 Mbps – MIN 5 Mbps

Successore della vecchia connessione ADSL 7/20 Mbps, con la tecnologia FTTC la fibra ottica termina presso un armadio ripartilinea (Cabinet), posizionato in media a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Dall’armadio partono centinaia di doppini (coppie di cavi intrecciati), che collegano le abitazioni finali dei clienti. La tratta tra la centrale e l’armadio si definisce tratta primaria, mentre quella tra l’armadio e le abitazioni è la tratta secondaria. Inoltre, nell’invio e nella ricezione dei dati dall’utente, la tecnologia FTTC va a comprimere i pacchetti dati così da far “esplodere” la velocità, fino a 200 Mbps.

PRO della tecnologia FTTC

La FTTC è una soluzione frequentemente adottata nei piccoli paesi che hanno una rete in rame consolidata, perché permette di ottenere prestazioni generalmente buone, migliori dell’adsl 7 Mbps, con costi di realizzazione bassi per l’operatore in quanto utilizza la struttura in rame già presente.

CONTRO della tecnologia FTTC

La FTTC sfrutta come tratta secondaria la rete in rame esistente, talvolta posata decine di anni fa. Di conseguenza, il degrado del rame spesso influisce anche in modo pesante sulla qualità della tecnologia FTTC.

L’uso di alte frequenze genera tra i cavi delle interferenze. Il fenomeno può infatti ridurre ulteriormente la velocità della connessione anche del 50%, in base al numero di linee interferenti.

Inoltre, la soluzione FTTC non risponde alle esigenze reali di oggi, soprattutto di video streaming.

La compressione dati (che avviene all’interno del modem-router fornito obbligatoriamente dall’operatore), non può avvenire ulteriormente, visto che il flusso video è già compresso dalle piattaforme di streaming (Netflix, Sky, etc). Ciò comporta, nella maggior parte dei casi, nessuna miglioria rispetto all’anziano ADSL.

FWA (Fixed Wireless Access)

FWA, Acronimo di Fixed Wireless Access.

PRINCIPALI OPERATORI: EOLO – LINKEM – TISCALI – DIMENSIONE

DOWNLOAD: MAX 100 Mbps – MIN (in base all’operatore)

UPLOAD: MAX 20 Mbps – MIN (in base all’operatore)

Si tratta di un tipo di connessione a banda ultralarga in cui i dati non viaggiano su cavo telefonico o su cavi fibra ma attraverso onde radio, in maniera simile a quanto avviene con le connessioni cellulari. In origine questa tecnologia nasceva come evoluzione di una connessione di rete LAN senza fili (Wireless Local Area Network, WLAN) tra diversi edifici, poi si è sviluppata fino a diventare un’ottima tecnologia della connessione fissa a Internet con sviluppi e crescite costanti in termini tecnologici (in Italia si inizierà a sperimentare l’FWA fino a 1 Gbps da metà 2020).

A dimostrare l’andamento positivo dell’FWA sono in primo luogo i dati dell’ultimo osservatorio AGCOM, che certifica il sorpasso consolidato dell’FWA nei confronti dell’FTTH, con 1,3 milioni di clienti a fronte di 1,1 milioni serviti dalla fibra fino a casa.

PRO della tecnologia FWA

Il più grande vantaggio di una connessione FWA è quello di poter avere Internet ad alta velocità anche nei Comuni non ancora raggiunti dalla fibra ottica “fisica”, cioè quella stesa sotto terra lungo le strade. Tramite le onde radio, infatti, si possono raggiungere i comuni non ancora coperti dal servizio fisso e portare la banda larga fino a 100 Mbps teorici. Altro fattore importante la velocità di installazione e attivazione del servizio, effettuato in real time.

CONTRO della tecnologia FWA

Gli svantaggi della connessione FWA risiedono tutti nella tecnologia radio, che può soffrire di interferenze. Se, però, a casa vostra il segnale arriva forte e non disturbato, una volta attivato l’abbonamento non avrete grossi problemi e potrete navigare, scaricare file, guardare film in streaming con prestazioni paragonabili a quelle della fibra classica.

FTTH

FTTH, acronimo di Fiber To The Home (Fibra fino a casa) è l’architettura che prevede di portare la fibra ottica fino a dentro le case/appartamenti delle utenze.

PRINCIPALI OPERATORI: OPEN FIBER – FLASH FIBER

DOWNLOAD: MAX 1000 Mbps – MIN 100 Mbps

UPLOAD: MAX 300 Mbps – MIN 20 Mbps

Con il progetto FTTH la fibra ottica raggiungerà direttamente gli appartamenti e le case delle utenze.

Il processo di installazione della tecnologia FTTH è in corso e si prevedeva una chiusura della prima tranche a fine 2020, rinviata poi a data da stabilirsi.

PRO della tecnologia FTTH

Attualmente la tecnologia FTTH è quella che garantisce maggiore stabilità della connessione, prestazioni elevate e basso impatto ambientale. Grazie alla composizione dei cavi, la perdita di banda lungo il tragitto dalla centrale alla singola abitazione. Inoltre, la resistenza e la flessibilità dei filamenti che compongono i cavi li rendono poco soggetti a danneggiamento.

CONTRO della tecnologia FTTH

Il primo svantaggio è economico. Infatti le offerte commerciali scoraggiano il passaggio a causa dei costi di migrazione elevati della tecnologia. Molti utente potrebbero legittimamente pensare che in fondo se posseggono una connessione che viaggia a 20 Mbps stanno bene. Sempre lato economico, il passaggio a FTTH comporta la sostituzione obbligatoria del vecchio modem. Il costo del nuovo apparato potrebbe, a secondo delle offerte commerciali degli operatori, comportare un costo aggiuntivo al canone o una spesa anche al di sopra dei 150€.

CONCLUSIONI

Alla fine scopriamo che “la ricerca della Fibra” non è altro che un fervore nato in questo periodo storico dalle persone che, obbligate a stare in casa, hanno notato l’importanza di una buona connessione internet, e scopriamo che la fibra che tanto si ricercava è già attiva nella maggior parte delle nostre case, semplicemente con tecnologie differenti.

Aggiungiamo che la ricerca di una connessione sempre più veloce è proporzionale ai costi da sostenere e che una connessione ottimale media per una famiglia è di 20 Mbps.

Con l’entrata in campo di Open Fiber che potrà rivendere la tecnologia solo ai già fornitori di servizi di telefonia e connessioni per la successiva rivendita al cliente finale, nascerà una battaglia tra rivenditori che si giocherà su tecniche di marketing, promozione e possibilità economiche.

Questo metterà in serie difficoltà le oltre 3000 aziende italiane del comparto che si sono strutturate negli anni con tecnologie “più anziane”, portandole a trasformarsi in rivenditori di servizi altrui.

Da qui allora l’importanza di scegliere il giusto fornitore. Ora più che mai la scelta dovrà essere effettuata sul fattore non solo economico ma soprattutto di appartenenza e assistenza al cliente. Le imprese locali, a differenza delle aziende nazionali, portano un valore aggiunto al proprio territorio di riferimento, andando a rifinanziarlo con posti di lavoro e sostentamento alle attività associative.

Dubbi sulla scelta? Ora più che mai avete la possibilità di affidarvi ad un motore di ricerca (Google) per conoscere tecnologia, affidabilità (recensioni) e problematiche di ogni operatore.

Scegliete bene, scegliete locale!