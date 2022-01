Un nome per il bambino del Paleolitico, Focus lancia un concorso nazionale

Il Museo del Paleolitico di Isernia, tramite Focus Junior (rivista scientifica per bambini), ha lanciato un concorso nazionale per trovare il nome da assegnare al bimbo di 600mila anni fa. Il sito preistorico isernino è finito addirittura in prima pagina nel numero di Focus Junior in edicola da pochi giorni.

Dovranno essere i piccoli lettori, o anche le classi di cui essi sono alunni, a inviare un nome alla redazione che, d’intesa con il Museo nazionale del Paleolitico, sceglierà quello giudicato adatto per il bambino più antico d’Italia. La classe dell’alunno che avrà proposto il nome prescelto, sarà invitata a Isernia per visitare gli scavi archeologici.

Per partecipare basterà scrivere alla mail focusjunior@focusjunior.it, proponendo il nome e indicando nell’oggetto “Bambino di Isernia”. I partecipanti dovranno anche segnalare un recapito (email o telefonico) e il nome della scuola d’appartenenza.