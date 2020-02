Un nodo blu per dire no al bullismo, alunni in campo

L’iniziativa della scuola di Difesa Grande a Termoli: «Ci impegniamo a combattere questi fenomeni»

TERMOLI. Un nodo blu per dire no al bullismo. È quello che hanno fissato gli alunni della scuola di Difesa Grande al cancello dell’istituto di Termoli per dire no a tutti quegli atteggiamenti di violenza che spesso si sentono tra i ragazzi. L’evento rientra in una serie di iniziative che culmineranno martedì in un incontro con il Sindaco Francesco Roberti, il Presidente del Consiglio Michele Marone, l’Assessore alla Cultura Michele Barile e l’Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola. Il nodo blu nasce dall’esempio di altri comuni italiani per stringere un patto di corresponsabilità tra la scuola e la stessa amministrazione comunale seguendo anche le linee guida del MIUR, che invita a non tralasciare nulla per sensibilizzare tutti a certe tematiche e per risolvere queste piaghe sociali. Due i nodi blu che sono stati prodotti, il primo legato fuori dal cancello della scuola e il secondo che appunto sarà consegnato in Comune.