Un Natale tutto da vivere con Turismo è Cultura

Il Natale è alle porte e Turismo è Cultura, cartellone regionale di eventi promosso dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, è pronto a festeggiare alla grande, con appuntamenti imperdibili per grandi e piccini.

Si parte il prossimo 17 dicembre quando, alle ore 18.30 presso la Galleria Gino Marotta di ARATRO dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, si terrà l’evento “Foliage: i colori dell’Alto Molise – 2019”, una mostra fotografica frutto del lavoro di diversi fotografi professionisti che hanno immortalato i colori autunnali dell’Alto Molise. L’appuntamento, infatti, rientra nel progetto “Giardino in festa 2019”, organizzato per celebrare il 55esimo anniversario della costituzione del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta. Foliage 2019 ha avuto inizio nel mese di ottobre, quando il Giardino si è trasformato in una residenza per fotografi paesaggisti professionisti: Federico Capriuoli, Università di Pisa, Gaspare Silverii, docente Nikon School, Luca Coscarelli, Alessandro Sentieri, Massimiliano Piatti e Luigi Cappelli, quest’ultimi tutti moderatori della sezione paesaggio e architettura della community Nikon Club. L’evento sarà preceduto dal workshop “Dalla lettura dell’immagine alla post-produzione”, di cui il docente è Gaspare Silverii, a partire dalle 15 presso l’Università degli Studi del Molise.

In questa settimana triplo appuntamento con la musica dell’associazione “Punto di Valore”. Il 17 dicembre, ore 19.15, presso la Chiesa San Francesco di Termoli la rassegna corale “Musikiamo”. Il prossimo 21 dicembre, invece, presso la Chiesa del Carmelo, sempre a Termoli lo spettacolo dell’Orchestra e Cori Punto di Valore, con la partecipazione straordinaria dei bambini dell’Istituto Arte no Dique di Santos (Brasile).

Non solo concerti. L’associazione Punto di Valore ha organizzato anche una “Guida all’ascolto de La Bohème”, celebre opera del maestro Puccini. L’evento, curato dal Maestro Alessandro Di Palma, si terrà giovedì 19 dicembre presso l’aula multimediale della Scuola Campolieti di Termoli.

Teatro d’autore, invece a Ferrazzano dove andrà in scena PeerGynTrip, il nuovo, grande spettacolo della Compagnia del Loto che, dal 19 dicembre al 6 gennaio, chiude il Loto Link Fest 2019. Una favola contemporanea, tratta da H.Ibsen, che a dorso di una renna compie un appassionante giro per il mondo, attraversando tutte le età dell’Uomo moderno.

Ancora un altro appuntamento da non perdere al teatro Savoia di Campobasso, dove l’associazione “Amici della Musica” sta proseguendo la 51esima stagione concertistica. Sabato 21 dicembre sarà la volta dei Musica Antiqua Latina con lo spettacolo dal titolo “The Dark Side of te Goldberg Variations”.

A Larino, invece, si entra sempre più nel clima delle festività con il cartellone “Natale da Vivere”. Il prossimo 21 dicembre, a partire dalle 17.30 presso il Teatro Risorgimento uno spettacolo dedicato ai più piccoli. A seguire la Christmas Band itinerante che porterà musica e allegria nel centro storico. Domenica 22 dicembre, invece, nel centro frentano saranno protagonisti cantastorie (presso l’atrio del palazzo Ducale), zampogne, ciaramelle e un fantastico spettacolo di neve e bolle di sapone in piazza Vittorio Emanuele.

Per rimanere costantemente aggiornati su date e programmi delle manifestazioni di “Turismo è cultura” si può visitare il sito internet www.visitmolise.eu/it o interagire attraverso le pagine social di “Visit Molise”.