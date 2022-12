Un Natale di solidarietà al Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso

Il Natale si avvicina e l’Istituto “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso si prepara a far vivere la magica atmosfera della festa più attesa dell’anno con i mercatini che gli studenti del Linguistico e del Cuoco hanno preparato nelle proprie sedi in occasione dei rispettivi Open Day.

Il primo open day tematico – European Christmas Market- è stato allestito al Liceo Linguistico Pertini di via Principe di Piemonte dove gli studenti condurranno gli ospiti in un viaggio virtuale in Europa tra profumi, luci e laboratori didattici. I ragazzi hanno realizzato artigianalmente prodotti e decorazioni che strizzano l’occhio all’ecosostenibilità, utilizzando materiali di riciclo totalmente naturali, che saranno donati ai visitatori che dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di oggi, sabato 17 dicembre, visiteranno la scuola.

Altro mercatino di Natale, abbinato all’evento “Incontriamoci al Cuoco”, è in programma sempre oggi pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 nell’Istituto di Corso Bucci. Regaliamoci un dono è il tema dell’evento che vede protagonisti gli studenti dell’indirizzo Socio-Sanitario i quali hanno realizzato piccoli oggetti, dando nuova vita a materiale di scarto, da vendere per devolvere fondi ai più bisognosi.

Il Natale è anche questo, senso di vicinanza, condivisione e appartenenza. E non è la prima volta che i ragazzi del Cuoco tendono la mano ai meno fortunati. Anche quest’anno parteciperanno ad una raccolta alimentare, collaborando con la Caritas. Un’occasione per visitare la scuola, conoscere gli indirizzo di studio, fari doni provenienti da uno speciale mercatino di Natale.