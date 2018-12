Un Natale #colcuore, donato un defibrillatore alla Primaria di Bojano

BOJANO

In occasione dell’esibizione dell’Isernia Gospel Choir per lo scambio di auguri con la comunità educante della scuola Primaria di Bojano, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo statale “F. Amatuzio Pallotta”, Carla Quaranta ha accolto questa mattina alle ore 11 il Direttivo dell’associazione “Col cuore – Danilo Sabatino”, per i ringraziamenti dovuti alla donazione di un defibrillatore al polo scolastico di via Barcellona.

La presenza, all’interno delle scuole, di dispositivi di defibrillazione, assieme a personale adeguatamente formato, riveste infatti un ruolo fondamentale nell’assicurare un pronto intervento in caso di arresto cardiaco improvviso.

L’associazione, che è nata per mantenere vivo il ricordo di Danilo Sabatino e colmare il grande vuoto lasciato da un amico, ha accompagnato il dono con questo messaggio di auguri, cui si associa, sentitamente, tutto il personale scolastico. «Il cuore è come un tamburo che batte nel nostro petto scandendo il ritmo della nostra vita. Quando abbiamo paura o siamo arrabbiati i battiti diventano più veloci, quando dormiamo o siamo stanchi più lenti. Purtroppo qualche volta può perdere il ritmo giusto e allora può fermarsi. Il defibrillatore serve proprio a questo: a ridare ad un cuore il ritmo della vita, prima che si fermi. Questo è un dono fatto #colcuore. Il nostro augurio per tutti voi è quello di vivere appieno ogni giorno, sempre con il sorriso, e di conservare il cuore libero che avete oggi per tutta la vita. Il vostro è il ritmo del futuro. Buon Natale, #colcuore».