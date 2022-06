Un murales per ricordare un eroe molisano assassinato dalle Brigate Rosse

Gli studenti del Manzù hanno dato vita ad un‘opera, i cui contenuti reali e ideali rispecchiano il senso di appartenenza che caratterizza i poliziotti

A Giulio Rivera è intitolata la Scuola di Polizia di Campobasso e alla sua memoria e al sacrifico suo e delle altre vittime questa mattina 14 gugno 2022 è stato scoperto un bellissimo murales realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Manzù di Campobasso.



Gli studenti del Manzù hanno dato vita ad un ‘opera, i cui contenuti reali e ideali rispecchiano il senso di appartenenza che caratterizza i poliziotti e il cambiamento necessario che un giovane deve intraprendere per servire il Paese; il murales riproduce l’immagine di due giovani, in abiti civili, che, oltrepassando una porta immaginaria raffigurata dal logo della Polizia di Stato, ne escono indossando la divisa, facendo simbolicamente ingresso in una nuova vita, ispirata a quella di Giulio Rivera, giovane agente, molisano, della scorta di Aldo Moro, trucidato nella strage di via Fani, il 16 marzo del 1978, e a cui è intitolata proprio la Scuola di Polizia di Campobasso.



La cerimonia di svelamento dell’opera d’arte ha avuto come protagonisti, i giovani artisti e i frequentatori del 216 corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, nonché la famiglia Rivera alla presenza del Direttore dell’Ispettorato Scuole del Dipartimento della P.S. Dirigente Generale della Polizia di Stato dott.ssa Tiziana Terribile, e del Dirigente dell’Ufficio Regionale Scolastico, dott.ssa Anna Paola Sabatini.