Un murale dedicato alla forza che solo una madre sa tirar fuori nel momento del bisogno

E’ l’ultima opera, perché è di opera che si deve parlare, dell’edizione 2023 di “ImbrArtiamo”, manifestazione promossa dall’associazione Malatesta di Campobasso nell’ambito del più ampio progetto Draw the line fest.

L’autore del murale che fa bella mostra di sé in contrada Macchie è Smake, dal cui estro sono ‘rinati’ diversi muri in città e che stavolta ha deciso di dedicare il suo pezzo (in realtà un fuori programma) “alle madri e alla forza che solo loro riescono a tirar fuori nel momento del bisogno. A chi troppo spesso – si legge sul profilo di Davide Smake – perde la vita per scappare dalla violenza e cercare un futuro migliore altrove per se e per i propri cari”.

Foto pagina fb: Malatesta Associati