Un monumento e una panchina a forma di cuore per ricordare Sonia Di Pinto

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 47 anni Petacciato ha voluto ricordare uno dei suoi fiori più belli, Sonia Di Pinto, barbaramente uccisa il giorno di Pasqua nel ristorante in cui lavorava in Lussemburgo.

Ieri, domenica 7 agosto, in una piccola cerimonia in cui erano presenti familiari e amici, si è svolta l’inaugurazione di un monumento e una panchina dedicati proprio alla memoria di Sonia.

L’incisione sulla targa riporta: ‘Alla nostra amata Sonia che con il suo amore ci ha guidati e con il sorriso ci ha scaldati, un esempio per chi ha avuto la fortuna di incontrarla. Questo cuore raccoglie il suo ricordo, ogni foto che scatterete da qui la farà sorridere, la riporterà tra noi. Per non dimenticare’.

Sia la panchina che il monumento a forma di cuore che sono stati installati lungo il Belvedere di Petacciato sono stati donati alla famiglia da un artigiano anonimo.

Un momento di grande commozione nel ricordo della 47enne che vivrà in eterno nei cuori di chi la conosceva.