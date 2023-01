Un monumento alla memoria delle vittime del Covid, ricordare si può e si deve (LE FOTO)

E’ stato svelato alla comunità di Santa Croce di Magliano l’opera tributo alle 23 persone portate via dal virus

Un monumento per ricordare le vittime del Covid. E’ stato svelato alla comunità di Santa Croce di Magliano l’opera tributo alle 23 persone portate via dal virus. Ieri, sabato 7 gennaio, l’intera comunità si è ritrovata per la messa solenne nella Chiesa di Sant’Antonio, seguita da un corteo silenzioso verso via Canada dove è stata inaugurata una scultura.

Ad aprire la manifestazione, la lettura dei nomi delle vittime tra la commozione dei familiari. “La Parola di Dio – ha detto don Costantino – è una stretta di mano che dà forza e coraggio a chi ha perso un proprio caro. Continuiamo ad accoglierla, a stringere anche noi questa mano in modo invisibile, ma per sempre. Non si può dimenticare, ma non si può perdere la speranza. Questa giornata è speciale”. A conclusione della liturgia, la comunità in silenzio ha raggiunto via Canada dove ora sorge il monumento alle vittime del Covid, scultura realizzata dai fratelli Sebastiano e inaugurata dal sindaco Alberto Florio e da Liliana Torzillo per i familiari delle vittime. “Ricordare si può e si deve, anche quando la rabbia rischia di prendere il sopravvento – commenta il primo cittadino – ma in quei nomi c’è solo tanto amore”.

Foto pagina fb Aida Romagnuolo