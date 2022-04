Un mondo vintage con la 2^ mostra mercato Unclassics, nel week end a Vinchiaturo

Un intero fine settimana dedicato al mondo dell’auto d’epoca, a quello dei ricambi, al modernariato, ai dischi in vinile e curiosità del passato. Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio torna la 2° edizione della Mostra Mercato organizzata negli spazi di Unclassics Store & Garage, Strada Statale 17 a Vinchiaturo (CB) per un viaggio a ritroso nel tempo. Si potrà riscoprire anche la raffinata sartorialità degli scorsi decenni, estrosi bijoux, borse e zaini realizzati in camera d’aria, ruggente design e modernariato, ma anche preziosi pezzi unici, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.

Oltre agli spazi dedicati agli hobbisti sarà presente un’area food & beverage, con musica a rotazione dalle 9 del mattino fino alla chiusura perché la Mostra Mercato, oltre ad essere un vero e proprio evento culturale, rappresenta anche un momento di socialità dedicato agli appassionati, ai collezionisti, ai curiosi di ogni tempo.